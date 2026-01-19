　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

比ChatGPT好用？他讚「1款AI工具」威力強大　網點頭：資源多很多

▲▼ OpenAI,ChatGPT。（圖／達志影像／美聯社）

▲很多人習慣使用ChatGPT。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／曾筠淇報導

隨著AI人工智慧工具日益普及，要選擇使用哪一家，也成為話題。近日有網友在PTT發文分享使用心得，直言他這一個月轉用Gemini後，感受到前所未有的強大威力，認為其在資訊更新與答案具體度上都表現優異，甚至已經勝過ChatGPT。貼文曝光後，引起討論。

讚Gemini資訊更新快　網友感受到強大威力

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「Gemini屌打ChatGPT幾條街？」為標題發文，提到這一個月來開始使用Gemini，體驗到了過去未曾感受過的強大功能。原PO認為，相較於之前的體驗，Gemini在資訊更新的即時性，以及提供答案的具體程度上，表現都比以往好上太多。

▲▼Google Gemini 2.5。（圖／Google）

▲Gemini 也有一票擁護者。（圖／Google）

批ChatGPT限制多又過時　只會講空話

反觀競爭對手，原PO指出ChatGPT現在限制相當多，詢問最新資訊時，常得到過時的訊息；若詢問解法或意見，也多半是沒有實質幫助的空話。加上ChatGPT常有引導付費的機制，讓原PO不禁想問，就目前的表現來看，Gemini是否已經遠遠將ChatGPT拋在後頭？

其他網友看法不同

貼文曝光後，有網友表示，「兩個都有，現在幾乎只用G，C連參考都懶了」、「GPT我最近都拿來當單人聊天軟體，做正事的都是G了」、「確實，Gemini蠻猛的」、「Gemini我玩這麼久，還製圖，都還沒遇過上限」、「Gemini資源多很多」、「ChatGPT已經看不到Gemini的車尾燈了」。

但也有網友認為，「對於多數人用的功能來說根本差不多好嗎」、「你剛開始而已，之後你會發現GPT強很多，Gemini強在Google的資訊 ，推理不是一個檔次」、「兩個都訂，OpenAI完勝」、「Gemini很多幻覺，文字處理還是GPT」、「真是看問題，四大AI都有給滿意的回答過」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／家中砍父母37刀慘死血泊中　蘆洲逆子「抓到了」畫面曝！
5檔股票明起「抓去關」！處置到2月2日
快訊／冷血弒雙親！啃老兒新莊落網了
補教估台大醫門檻「學測4科59級分」　傳統名校錄取級分下修
西班牙高鐵對撞「上修至39死」！列車4天前才檢查　筆直路段竟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

路人罵「跩個二五八萬」　他納悶：不能三六九？背後涵義曝光

不是跨境電商！「1類型繳費歸戶」跳出中獎500元　網驚：謝謝提醒

補教估台大醫門檻「學測4科59級分」　傳統名校錄取級分下修

好友產後拿10萬紅包！她生完小孩...見「婆婆反應」嘆：很心寒

2代女性的初戀！楊麗花現身特展　台灣人為了她「吃飯搬到客廳」

一上高鐵「座位上坐人了」　網見她1舉動更傻眼：很沒禮貌

比ChatGPT好用？他讚「1款AI工具」威力強大　網點頭：資源多很多

入夜北台灣防較大雨勢　後天起低溫下探8度

台積電4成產能搬到美國　謝寒冰怒「台股、台灣直接垮了」：被賣了

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」　萬人驚：太聰明

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

路人罵「跩個二五八萬」　他納悶：不能三六九？背後涵義曝光

不是跨境電商！「1類型繳費歸戶」跳出中獎500元　網驚：謝謝提醒

補教估台大醫門檻「學測4科59級分」　傳統名校錄取級分下修

好友產後拿10萬紅包！她生完小孩...見「婆婆反應」嘆：很心寒

2代女性的初戀！楊麗花現身特展　台灣人為了她「吃飯搬到客廳」

一上高鐵「座位上坐人了」　網見她1舉動更傻眼：很沒禮貌

比ChatGPT好用？他讚「1款AI工具」威力強大　網點頭：資源多很多

入夜北台灣防較大雨勢　後天起低溫下探8度

台積電4成產能搬到美國　謝寒冰怒「台股、台灣直接垮了」：被賣了

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」　萬人驚：太聰明

西螺迎春燈會不是只有燈海　孩子們畫出對土地與信仰的祝福

網購制服冒充空姐被抓！她求職遭詐騙...反獲免費空服員培訓

宋燕旻看洪詩風波「拒孝道外包」！　揭家族身教：配偶幫忙非義務

新北啟動頂溪捷運站「策略性更新」　打造永和宜居捷運生活圈

入境免稅菸品規定調整　加熱菸上限200支、2／1上路

東北風助燃！彰化濁水溪沿岸1周10起雜草火警　消防疲於奔命

張懷秋《Bad Girl》終於出運！　霸氣護愛陳孟琪兩人有吻戲

快訊／家中砍父母37刀慘死血泊中　蘆洲逆子「抓到了」畫面曝！

世華協會捐贈400多萬高規格救護車　為離島緊急醫療再添戰力

SEVENTEEN文俊輝合體2巨星　71歲成龍「新作來真的」確定在台上映

【老婆不嘻嘻】買遊戲當驚喜送老公！沒想到反而失望到快融化QQ

生活熱門新聞

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

銀行通知被盜刷！他火速「取消交易」GG了

「長大才知超有用」網大推才藝種類：好險有學

即／驚世夫妻隱瞞疫情！高雄腸病毒群聚擴大急停課

估剩6℃！　最冷時間曝

快訊／北北基大雨特報！下到明晨

醫護界驚世夫妻　隱匿腸病毒害11童染疫

台北到南港不搭捷運！她實測改搭高鐵讚爆

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

快儲水！　今「7縣市停水」區域一次看

更多熱門

相關新聞

40歲沒專長做什麼好？眾人狂推「3職業」超缺人

40歲沒專長做什麼好？眾人狂推「3職業」超缺人

一位40多歲的網友近日在PTT版上以「40歲沒工作沒專長沒錢是不是沒救了」為題發文表示，自己年過四十，卻沒工作、沒專長、也沒有積蓄，面對人力銀行的職缺一籮筐，卻感到茫然不知所措。

Google重申Gemini暫不置入廣告

Google重申Gemini暫不置入廣告

ChatGPT網頁版測試內嵌編輯、任務功能

ChatGPT網頁版測試內嵌編輯、任務功能

ChatGPT推出月費290元平價方案

ChatGPT推出月費290元平價方案

韓國AI訂閱支出首度超越Netflix

韓國AI訂閱支出首度超越Netflix

關鍵字：

ChatGPTGeminiPTT

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

狂砍父母37刀…蔥油餅夫妻慘死「兒子正面曝光」！

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

入境免稅菸品規定調整　加熱菸上限200支、2／1上路

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

張菲被拍信義區買甜點！

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面