比ChatGPT好用？他讚「1款AI工具」威力強大　網點頭：資源多很多

隨著AI人工智慧工具日益普及，要選擇使用哪一家，也成為話題。近日有網友在PTT發文分享使用心得，直言他這一個月轉用Gemini後，感受到前所未有的強大威力，認為其在資訊更新與答案具體度上都表現優異，甚至已經勝過ChatGPT。貼文曝光後，引起討論。

讚Gemini資訊更新快 網友感受到強大威力

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「Gemini屌打ChatGPT幾條街？」為標題發文，提到這一個月來開始使用Gemini，體驗到了過去未曾感受過的強大功能。原PO認為，相較於之前的體驗，Gemini在資訊更新的即時性，以及提供答案的具體程度上，表現都比以往好上太多。

批ChatGPT限制多又過時 只會講空話

反觀競爭對手，原PO指出ChatGPT現在限制相當多，詢問最新資訊時，常得到過時的訊息；若詢問解法或意見，也多半是沒有實質幫助的空話。加上ChatGPT常有引導付費的機制，讓原PO不禁想問，就目前的表現來看，Gemini是否已經遠遠將ChatGPT拋在後頭？

其他網友看法不同

貼文曝光後，有網友表示，「兩個都有，現在幾乎只用G，C連參考都懶了」、「GPT我最近都拿來當單人聊天軟體，做正事的都是G了」、「確實，Gemini蠻猛的」、「Gemini我玩這麼久，還製圖，都還沒遇過上限」、「Gemini資源多很多」、「ChatGPT已經看不到Gemini的車尾燈了」。

但也有網友認為，「對於多數人用的功能來說根本差不多好嗎」、「你剛開始而已，之後你會發現GPT強很多，Gemini強在Google的資訊 ，推理不是一個檔次」、「兩個都訂，OpenAI完勝」、「Gemini很多幻覺，文字處理還是GPT」、「真是看問題，四大AI都有給滿意的回答過」。