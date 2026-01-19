　
快儲水！　今「7縣市停水」區域一次看

▲▼停水，水龍頭，自來水。（示意圖／記者許力方攝）

▲台水呼籲，受影響用戶於停水前6小時完成儲水。（示意圖／記者許力方攝）

記者陳俊宏／綜合報導

根據台灣自來水公司官網資訊，今天起，新北、桃園、台中、雲林、嘉義、台南、高雄等7縣市部分地區將停水，影響時間最長可達10小時，提醒民眾提前做好儲水準備。

►各縣市停水資訊如下

新北市：

1/12 09:00-17:00 中華路1-1號至1-8號。

桃園市：

1/19 23:00-1/20 04:00 桃園市/中壢區/自強里、莊敬里/富國街、富強街、富強西街、富村街、富裕街、強國路、榮民路、永強街、立德街、立德西街、精忠一街、精忠三街、精忠二街、精忠街、興仁路一段、莊敬路、陸光二街沿線路段含其巷弄，部份地區無水或水壓降低。

台中市：

1/19 08:30-18:30 台中市/神岡區/五權路、文賢街、東洲一街、東洲三街、東洲二街、東洲路、葫蘆墩五街、葫蘆墩四街、豐北街、豐原大道七段、豐原大道八段、豐洲路。豐原區/三環路、三豐路一段、三豐路二段、仁洲街、文昌東街、文昌街、文昌西街、文賢街、東洲一街、東洲路、葫蘆墩一街、葫蘆墩三街、葫蘆墩二街、葫蘆墩五街、葫蘆墩四街、豐北街、豐原大道七段、豐原大道六段、豐工路、豐洲路、豐科路。

雲林縣：

1/19 10:00-17:00 雲林縣/虎尾鎮/惠來里/縱貫公路/雲林縣/虎尾鎮/縱貫公路。

嘉義縣：

1/19 08:00-17:00 嘉義縣/大林鎮/中林路、光彩街、八德街、四維街、大民北路、德卿街、民族北路、民族路、民權路、民生路、育才街、育英街、莊敬街。

1/19 09:00-17:00 嘉義縣/溪口鄉/成功路、新生街、溪民路。

台南市：

1/19 08:00-17:00 台南市/楠西區/東勢里。共1個村里。

高雄市：

01-19 08:30-17:00 高雄市/大寮區/光明路三段、八德路、前庄路、巷尾路、打鐵店街、文華街、新民街、林厝路、永芳路、溪寮路、琉球路、翁園路、萬丹路、黃厝新路、黃厝路。

01-19 09:00-17:00 高雄市/旗津區/旗津三路、旗津二路、旗港路。

►台水提醒民眾停水注意事項

停水前至少6小時完成儲水，避免集中取水造成管線末端無水。

停水期間請關閉抽水馬達電源，以免空轉損壞或引發火災。

若住家進水口低於地面，應關閉總表前制水閥，避免虹吸污染。

復水後先打開水龍頭排氣，恢復正常水流，如仍無水或水壓不足，可聯繫台水派員協助。

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

