生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2代女性的初戀！楊麗花現身特展　台灣人為了她「吃飯搬到客廳」

▲▼楊麗花現身「世紀初戀・楊麗花」歌仔戲特展見面會。（圖／文化部）

▲楊麗花現身「世紀初戀・楊麗花」歌仔戲特展見面會。（圖／文化部）

記者林育綾／宜蘭報導

「吃飯配楊麗花」曾是台灣全民生活的一部分，宜蘭傳藝園區今（19）日舉辦「世紀初戀・楊麗花」歌仔戲特展見面會，楊麗花也親自現身，感謝一路相伴的「花迷」。她透露，展名取為「世紀初戀」，是因為「很多觀眾的初戀是我，而我的初戀也是觀眾」，展覽特別打造楊麗花等身雕塑，還有眾多珍貴展品與收藏，並結合AI 技術，讓戲迷能圓夢與她同台唱戲、成為女主角。

▲▼為了呼應「初戀」，展覽入口就打造楊麗花的等身仿真人偶。（圖／記者林育綾攝）

▲▼為了呼應「初戀」，展覽入口就打造楊麗花的等身仿真人偶。（圖／記者林育綾攝）

▲▼為了呼應「初戀」，展覽入口就打造楊麗花的等身仿真人偶。（圖／記者林育綾攝）

為了呼應「初戀」，展覽入口就打造楊麗花的等身仿真人偶，重現她在《薛丁山與樊梨花》的經典扮相。楊麗花還親自為雕塑化妝，她透露「楊麗花的妝，當然由楊麗花來化」，還俏皮說，「因為是初戀，一定要讓大家一走進去就看到我！」

「世紀初戀・楊麗花」歌仔戲特展自去年12月25日開展以來，首周即吸引破萬人參觀，除了台灣觀眾，還有來自香港、菲律賓的海外花迷特地前來。為了回應長年支持的戲迷，傳藝中心在今日特別舉辦展覽見面會，邀請楊麗花、陳亞蘭同台，與「花迷」近距離互動，而特展將持續至2026年10月25日。

▲▼楊麗花現身「世紀初戀・楊麗花」歌仔戲特展見面會。（圖／記者林育綾攝）

▲楊麗花歌仔戲特展，首周就吸引破萬人參觀。（圖／記者林育綾攝）

● 楊麗花改變台灣人「吃飯的地點」

策展人林茂賢指出，在台灣不認識楊麗花，幾乎是不可能的事，她的影響力讓無數家庭把吃飯地點「從餐桌搬到客廳」，「吃飯配楊麗花」更成為一代又一代台灣人的共同記憶。

楊麗花更是台灣兩代女性的「初戀」，從1960年代電視歌仔戲的黃金年代開始，影響力長達30年，幾乎與歌仔戲畫上等號。

▲▼楊麗花現身「世紀初戀・楊麗花」歌仔戲特展見面會。（圖／文化部）

▲楊麗花為了現身見面會，前一晚睡不著。（圖／文化部）

楊麗花則分享，為了出席見面會，前一晚得知粉絲從各地前來，感動到睡不著，到今天下午連飯都沒吃。81歲的她還透露，在決定辦展覽的初期，其實心情非常忐忑，為了如何取捨展品，也常常失眠，但希望把最真實、最好的一面呈現給觀眾，因此展場中許多照片與物件，都是她親自挑選，有不少是過去少見，甚至首度曝光的內容。

她也強調，這次展覽最重要的目的，是推廣台灣歌仔戲與母語文化，「歌仔戲是社會文化，裡面有喜怒哀樂，也教人做人道理」，希望透過展覽，讓更多年輕世代認識歌仔戲，讓這項台灣重要的文化資產能持續傳承。

▲▼楊麗花現身「世紀初戀・楊麗花」歌仔戲特展見面會。（圖／記者林育綾攝）

▲展覽以4大單元，呈現楊麗花的生命與舞台歷程。（圖／記者林育綾攝）

● 展覽現場

展覽以4大單元，呈現楊麗花的生命與舞台歷程，從童年記憶、電視歌仔戲的輝煌時期，到不斷突破自我的大舞台公演，完整呈現她如何從「宜蘭囝仔」，成為橫跨台灣與海外華人圈的歌仔戲巨星。

最動人的，莫過於重現電視歌仔戲的黃金年代，策展團隊重建當年台視攝影棚大型道具，並以舞台劇戲服、仿真頭像，模擬各種演出場景，讓觀眾身歷其境，彷彿親自回到錄影現場，過足戲癮。

▲▼楊麗花現身「世紀初戀・楊麗花」歌仔戲特展見面會。（圖／記者林育綾攝）

▲▼策展團隊重建當年攝影棚大型道具，以舞台戲服、仿真頭像，模擬各種演出場景。（圖／記者林育綾攝）

▲▼楊麗花現身「世紀初戀・楊麗花」歌仔戲特展見面會。（圖／記者林育綾攝）

此外還有許多忠實「花迷」的珍貴收藏，像是用黃金製作的收藏冊、人形立牌、剪報、雜誌、DVD、錄影帶等。收藏品也有許多花迷留言「我從小學黑白電視時代就喜歡楊麗花，她第一次公演我就去看了！為了近距離看她，我會買最貴的票。」

▲▼楊麗花現身「世紀初戀・楊麗花」歌仔戲特展見面會。（圖／記者林育綾攝）

▲▼展覽現場有許多花迷收藏、珍貴照片。（圖／記者林育綾攝）

▲▼楊麗花現身「世紀初戀・楊麗花」歌仔戲特展見面會。（圖／記者林育綾攝）

● 楊麗花不只是巨星，也是台灣文化象徵

文化部表示，楊麗花不只是娛樂記憶，更是台灣文化的一部分。楊麗花去年獲頒行政院文化獎，並被登錄為傳統表演藝術「歌仔戲」保存者，其演藝生涯見證歌仔戲從內台、廣播、電影、電視到大型舞台的轉變與突破。

文化部長李遠今日也出席見面會，在致詞時提到，若要回答「什麼是台灣」，他心中的答案是「楊麗花、歌仔戲，以及冬山河」，三者共同構成重要的台灣文化風景，而此次展覽正是難得將這些元素匯聚在同一場域。

▼楊麗花現身「世紀初戀・楊麗花」歌仔戲特展見面會。（圖／記者林育綾攝）

▲▼楊麗花現身「世紀初戀・楊麗花」歌仔戲特展見面會。（圖／記者林育綾攝）

●「世紀初戀・楊麗花」展期至10月25日

「世紀初戀・楊麗花」歌仔戲特展由國立傳統藝術中心主辦，獲公視、國家電影及視聽文化中心、台視等單位無償授權協力，即日起至2026年10月25日在宜蘭傳藝園區舉行。

展覽除了重現電視攝影棚場景、仿真人形、珍貴收藏，也結合 AI 互動體驗，讓觀眾有機會圓夢當女主角，跟楊麗花「同台共演」，回顧歌仔戲的黃金年代，也見證楊麗花跨世代的文化影響力。

▲▼「世紀初戀・楊麗花」歌仔戲特展，在宜蘭傳藝園區舉行。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「世紀初戀・楊麗花」歌仔戲特展，在宜蘭傳藝園區舉行。（圖／記者林育綾攝）

▲▼楊麗花現身「世紀初戀・楊麗花」歌仔戲特展見面會。（圖／記者林育綾攝）


※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

2代女性的初戀！楊麗花現身特展　台灣人為了她「吃飯搬到客廳」

2代女性的初戀！楊麗花現身特展　台灣人為了她「吃飯搬到客廳」

楊麗花宜蘭傳藝世紀初戀



