生活 生活焦點

台北到南港不搭捷運！她實測「改搭高鐵」讚爆：便宜又超快

▲▼台灣高鐵,高鐵,閘門,旅客,台北車站。（圖／記者李姿慧攝）

▲民眾分享從台北到南港不搭捷運、改搭高鐵，結果只要35元、乘車時間8分鐘。（示意圖／記者李姿慧攝）

網搜小組／柯振中報導

有網友分享，從台北前往南港除了捷運，其實還能選擇搭乘高鐵，車程僅8分鐘、票價35元，速度快又不必人擠人，讓她直呼相當驚喜。貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友大讚這條路線省時又舒適，認為高鐵直達、不用站站停，自由座通常也有座位可坐，整體CP值相當高。

高鐵8分鐘直達　票價僅35元

一名網友近日在Threads發文指出，第一次從台北車站搭乘高鐵前往南港站，發現車資只要35元，車程僅8分鐘，比預期還要快速。她表示，不僅能直達目的地，還能坐著抵達，與平時搭捷運的體驗大不相同。

網友大讚省時　不用人擠人

貼文曝光後吸引上千人關注，不少網友留言表示，相較捷運，高鐵速度明顯更快，不必每站停靠，也減少通勤時間。有網友指出，高鐵自由座車廂幾乎都有位子可坐，不用像捷運尖峰時段人擠人，整體舒適度大幅提升。

板橋往返南港　也被點名好選擇

除了台北到南港外，也有不少網友分享，會選擇搭高鐵往返板橋與南港，認為車程短、時間成本低，「時間就是金錢」。也有人提到，雖然台鐵或捷運票價較低，但在趕時間時，高鐵仍是不少通勤族與上班族的首選。

罹癌翁獨旅！第一天「百萬財物全被偷」

基隆智慧科技園區啟動都計變更　打造產業新門戶

基隆智慧科技園區啟動都計變更　打造產業新門戶

基隆市政府昨（15日）召開「基隆智慧科技園區專案會議」，由市長謝國樑主持，聽取都市發展處簡報階段性規劃成果。會議聚焦土地使用、都市設計及捷運SB18站（北五堵）周邊開發策略，並借鏡國際案例，研議透過捷運導向發展與聯合開發模式，整合產業、居住與生活機能，打造基隆接軌大臺北的產業新門戶。

跨橋現省千萬房價！信義代銷精準媒合科技客層入主「漢皇韶光」　8字頭親民門檻翻轉士林置產價值

跨橋現省千萬房價！信義代銷精準媒合科技客層入主「漢皇韶光」　8字頭親民門檻翻轉士林置產價值

台北車站22日演習防無差別攻擊　高鐵：行車售票正常

台北車站22日演習防無差別攻擊　高鐵：行車售票正常

東京JR山手線全線停駛　車站塞爆畫面曝

東京JR山手線全線停駛　車站塞爆畫面曝

春節高鐵票「1小時賣70萬張」創紀錄　民怨系統塞爆近年最卡

春節高鐵票「1小時賣70萬張」創紀錄　民怨系統塞爆近年最卡

關鍵字：

高鐵台北南港通勤省時捷運

