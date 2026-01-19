台北到南港不搭捷運！她實測「改搭高鐵」讚爆：便宜又超快

▲民眾分享從台北到南港不搭捷運、改搭高鐵，結果只要35元、乘車時間8分鐘。（示意圖／記者李姿慧攝）



網搜小組／柯振中報導

有網友分享，從台北前往南港除了捷運，其實還能選擇搭乘高鐵，車程僅8分鐘、票價35元，速度快又不必人擠人，讓她直呼相當驚喜。貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友大讚這條路線省時又舒適，認為高鐵直達、不用站站停，自由座通常也有座位可坐，整體CP值相當高。

高鐵8分鐘直達 票價僅35元

一名網友近日在Threads發文指出，第一次從台北車站搭乘高鐵前往南港站，發現車資只要35元，車程僅8分鐘，比預期還要快速。她表示，不僅能直達目的地，還能坐著抵達，與平時搭捷運的體驗大不相同。

網友大讚省時 不用人擠人

貼文曝光後吸引上千人關注，不少網友留言表示，相較捷運，高鐵速度明顯更快，不必每站停靠，也減少通勤時間。有網友指出，高鐵自由座車廂幾乎都有位子可坐，不用像捷運尖峰時段人擠人，整體舒適度大幅提升。

板橋往返南港 也被點名好選擇

除了台北到南港外，也有不少網友分享，會選擇搭高鐵往返板橋與南港，認為車程短、時間成本低，「時間就是金錢」。也有人提到，雖然台鐵或捷運票價較低，但在趕時間時，高鐵仍是不少通勤族與上班族的首選。