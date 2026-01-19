路人罵「跩個二五八萬」　他納悶：不能三六九？背後涵義曝光

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

不少經典成語或俚語背後，都藏有一段文化典故。一名網友近日意外聽到，路人使用「跩個二五八萬」一詞，讓他不禁好奇，「為何偏偏是這三個數字？」話題掀起熱烈討論，也釣出不少內行解答。

經典成語引熱議 他問：為何三四七不行？

一名網友近日在Threads發文笑稱，當天在路邊聽到行人抱怨某人「每次都一副跩個二五八萬的臉」，這句久違的俚語讓他突然陷入思考，好奇為何特定的數字組合是「二五八」，而非「三四七」或「三六九」。

貼文一出，吸引大批網友留言討論，許多不諳牌藝的民眾直言，「不會打麻將的人（我），看了留言一臉懵」、「還有一定要萬嗎？不能是索或筒嗎？」「對阿！三六九不行嗎」。

內行曝關鍵原因 「聽三洞」胡牌率最高

該文釣出不少內行，紛紛回應「跩個二五八萬之餘，還可以跩個三六九筒一四七條」、「聽三個洞，所以看起來很囂張，過水拚自摸」、「聽三個洞再帶一張，很容易胡牌」、「老麻將二五八做將有番（台）」。

更有麻將老手詳細解釋道，當麻將手牌呈現「三四五六七萬」時，聽牌組合就是二、五、八萬，這種聽跨中張的三面聽牌機率最高、最容易胡牌，因此牌客前中期聽牌時，表情自然會流露出得意的神色。

術語藏邏輯！內行：二八牌最難閃躲

對於為何不是「一四七」或「三六九」？專業網友指出，關鍵在於機率，「一九一般先丟，所以二八較容易胡，也比較難閃」、「聽這三支的人會表情管理失控」、「您應該是不會打麻將吧」。還有內行補充道，相較於偏張，中張組合更具優勢，一旦聽牌就能展現出勢在必行的氣勢，才演變出「跩個二五八萬」的說法。

