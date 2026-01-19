　
    • 　
>
補教估台大醫門檻「學測4科59級分」　傳統名校錄取級分下修

▲▼得勝者文教。（圖／記者蔡玟君攝）

▲得勝者文教給考生等待成績公布期間建議。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

115學年度學科能力測驗今（19日）告一段落，成績將於2月25日公布。得勝者文教公布今年各類組學校第一階段錄取預估級分，台大醫學系、陽明醫學醫師組預估需有59級分以上；自費醫學系門檻預估56級，公費醫學系則預估54級分。

電機資工系方面，往年台大電機、資工系都是兵家必爭之地，今年預估錄取級分為44級，清、交、成則預估43級分；中字輩電機系落點在40級分以上。

商管法律用台大3個校系來看，台大財金系預估為42級分，台大法律系為57級分，而台大國企通過門檻為54級分。整體來看，今年傳統各校錄取門檻在今年因為數A較去年難，因此錄取級分與去年相比會略為下修。

得勝者文教也提供考生3點建議，包括可先在接下來一個多月時間，了解想申請科系的篩選規則、找出口袋名單，同時可找同學、師長練習自我表達能力，對未來面試都有幫助。

得勝者文教主任劉駿豪表示，現在大學申請入學科系很多，每個科系篩選規則也不同，建議考生可在成績公布前這一個多月時間先熟悉篩選規則，才不會到時手忙腳亂。例如可透過查詢想申請學校的歷年趨勢，了解科系主要考量學科，並建議準備口袋名單，約10至15個。

補教老師許致昇則表示，建議考生在這段時間可以準備選修內容，例如把選修物理、化學加深加廣學習，對第二階段申請筆試很有幫助。同時他也建議可以準備自我表達的訓練，例如口語表達、面試技巧、臨場發揮都並非短時間可以練成，建議考生可找同學、老師訓練自我介紹和面試時可能碰到問題進行練習，對未來會有幫助。

▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲大學學測成績將於2月25日公布。（圖／記者林敬旻攝）

大考中心也表示，2月25日將公布學測成績與各科5標成績標準，2月26日寄發成績通知單，考生可利用這段時間核對答案，中心網站已經陸續公布各科選擇題參考答案。

學測成績將於2月25日公布，並提供網路和語音查詢服務，報名資料有填手機號碼的考生，當天會收到簡訊通知成績；學測成績單將於2月26日寄發，考生如對成績有疑義，可於2月26日到3月4日申請成績複查，每科作業費新台幣50元，複查結果通知書3月11日寄發。

2月25日公布學測成績當天，大考中心也會公布學測各科的頂標、前標、均標、後標、底標5標成績標準，還有各科級分人數百分比累計表，考生可用學測成績報名大學甄選入學（繁星推薦和個人申請）招生管道，各校系可從學測5科中，至多選擇參採4科的成績。

