銀行通知被盜刷！他火速「取消交易」GG了　一票人都收到

▲▼現金，消費，經濟，市場，鈔票，購物，買賣，存款，收入，花費。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國內詐騙猖獗，一名網友昨（18）日發文驚呼，差點因一封偽造的銀行郵件損失近萬元。他透露，詐騙集團利用「取消交易」鈕騙取信用卡資訊，所幸他卡片額度不高，才逃過一劫。

盜刷通知藏陷阱！他手快點入「取消鈕」險遭殃

一名網友在Threads發文指出，洗澡後發現信箱傳來「銀行扣款 9830元」的通知，因近期並無大筆消費，情急之下點擊郵件下方的「取消交易」按鈕。

他依頁面指示輸入電話、卡號等機密資訊；不料，隨即收到簡訊通知「額度不足無法交易」，他才猛然驚覺，這封郵件才是詐騙源頭，對方正試圖利用他剛輸入的資訊進行盜刷。

▲詐騙。（圖／原PO授權引用）

▲▼通知被盜刷後，他急忙按「取消交易」，結果上當了。（圖／原PO授權引用）

▲詐騙。（圖／原PO授權引用）

客服急封卡補救！網友戳破「取消交易」盲點

原PO連忙致電銀行客服，確認卡號外洩後緊急辦理停卡與補發。事後他檢查也發現，該郵件發件者並非官方帳號。

貼文曝光後引發熱議，不少人指出，銀行並無此項機制，「銀行不可能有這樣的作業流程，不然我買完商品離開後，直接按取消交易就好了」、「沒有銀行會主動提供客戶『取消交易』的服務」、「發卡行沒有辦法取消交易，只有商家可以退刷」、「有問題一律打開APP查看或打給客服」。

詐騙郵件鎖定「先買後付」　個人資訊全正確成關鍵

許多有類似經歷的網友也現身說法，表示有時詐騙郵件內容真偽難辨，甚至連電話、地址等個資都是正確的，讓人極易放下戒心。

網友們也洗版回應，「感謝分享，就是該多多分享，讓更多人知道，這招就不好用了」、「凡事別太相信簡訊、E-mail通知，保險一點還是打電話問銀行客服確認」、「謝謝分享，又知道一種詐騙方式」、「我月初收到這封E-mail，看到前三秒嚇到以為被盜刷」。

▲釣魚網址手法翻新　專家建議三招自保。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

▲面對詐騙，專家教三招自保。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核，點圖可放大）

釣魚網址手法翻新　專家建議三招自保

針對層出不窮的釣魚郵件詐騙，資安專家建議，接獲異常交易通知時，切勿直接點擊郵件或簡訊內附的網址連結。首先應確認發信者E-mail地址是否官方網域；其次，若有疑慮應自行撥打信用卡背面的客服電話，或透過官網與官方APP查詢交易紀錄；最後，若不幸已輸入卡號，應立即聯繫銀行進行止付並更換新卡，以確保資產安全。

．原PO授權引用。

01/17 全台詐欺最新數據

421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

逢甲「25年名店」停業！　網不捨：學生的回憶
友邦瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」30天
200支免稅加熱菸限國內！　國健署警告：國外帶回最重罰500
高雄男女遭輾「爆頭雙亡」　畫面曝光
限今天！7-11拿鐵「買2送2」、全家咖啡第二杯10元
快訊／「一塊布」點燃PCB概念股！　4檔亮燈
蘆洲雙屍最後身影曝！　妻頭部凹陷死狀慘
林俊傑「親密貼臉照」被挖　女直播主控：地下情4年被玩弄

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

台美談判揭牌　台灣該看懂什麼？

日小學竟發「鋼彈模型」當教材！老師叮嚀這句網笑翻：英才教育

海巡金馬澎分署首長交接　洪挬論掌重任強化海域安全

即時通譯陪轉職！　台南就業中心助外國朋友跨語言門檻、安心換老闆

帶走1.25兆軍購機密　黃國昌：不到30秒「沈伯洋刻意抹黑省省吧」

打破「山羊魔咒」奪冠將滿十週年　小熊休賽季重金補強再拚一次

信用管制＋土方之亂　營建老將嘆：2026房市跳過

屋內孩子哭到沒聲音！媽媽門外急壞　東港警找鎖匠救出反鎖2童

內蒙稀土廠爆炸！超大鍋蓋炸翻衝天　官方震怒：失職者絕不姑息

外送員「切西瓜」橫跨雙黃線迴轉　直行機車撞上2人慘摔

見台下0人接唱「娜魯One」　 A-Lin：沒人想唱是不是？

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

「長大才知超有用」網大推才藝種類：好險有學

估剩6℃！　最冷時間曝

台北到南港不搭捷運！她實測改搭高鐵讚爆

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

快儲水！　今「7縣市停水」區域一次看

快訊／07：48規模4.3地震　最大震度3級

全台2天最凍　強烈冷氣團在路上

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

今晚變天溼答答　探8℃強烈冷氣團

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

詐騙郵件信用卡盜刷資安防護釣魚網站銀行詐騙

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

寒假來得及！出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

「一條根女王」宣布出道！　超狂背景起底：邀約多到接不完

「長大才知超有用」網大推才藝種類：好險有學

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

估剩6℃！　最冷時間曝

