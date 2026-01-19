銀行通知被盜刷！他火速「取消交易」GG了　一票人都收到

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國內詐騙猖獗，一名網友昨（18）日發文驚呼，差點因一封偽造的銀行郵件損失近萬元。他透露，詐騙集團利用「取消交易」鈕騙取信用卡資訊，所幸他卡片額度不高，才逃過一劫。

盜刷通知藏陷阱！他手快點入「取消鈕」險遭殃

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友在Threads發文指出，洗澡後發現信箱傳來「銀行扣款 9830元」的通知，因近期並無大筆消費，情急之下點擊郵件下方的「取消交易」按鈕。

他依頁面指示輸入電話、卡號等機密資訊；不料，隨即收到簡訊通知「額度不足無法交易」，他才猛然驚覺，這封郵件才是詐騙源頭，對方正試圖利用他剛輸入的資訊進行盜刷。

▲▼通知被盜刷後，他急忙按「取消交易」，結果上當了。（圖／原PO授權引用）

客服急封卡補救！網友戳破「取消交易」盲點

原PO連忙致電銀行客服，確認卡號外洩後緊急辦理停卡與補發。事後他檢查也發現，該郵件發件者並非官方帳號。

貼文曝光後引發熱議，不少人指出，銀行並無此項機制，「銀行不可能有這樣的作業流程，不然我買完商品離開後，直接按取消交易就好了」、「沒有銀行會主動提供客戶『取消交易』的服務」、「發卡行沒有辦法取消交易，只有商家可以退刷」、「有問題一律打開APP查看或打給客服」。

詐騙郵件鎖定「先買後付」 個人資訊全正確成關鍵

許多有類似經歷的網友也現身說法，表示有時詐騙郵件內容真偽難辨，甚至連電話、地址等個資都是正確的，讓人極易放下戒心。

網友們也洗版回應，「感謝分享，就是該多多分享，讓更多人知道，這招就不好用了」、「凡事別太相信簡訊、E-mail通知，保險一點還是打電話問銀行客服確認」、「謝謝分享，又知道一種詐騙方式」、「我月初收到這封E-mail，看到前三秒嚇到以為被盜刷」。

▲面對詐騙，專家教三招自保。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核，點圖可放大）

釣魚網址手法翻新 專家建議三招自保

針對層出不窮的釣魚郵件詐騙，資安專家建議，接獲異常交易通知時，切勿直接點擊郵件或簡訊內附的網址連結。首先應確認發信者E-mail地址是否官方網域；其次，若有疑慮應自行撥打信用卡背面的客服電話，或透過官網與官方APP查詢交易紀錄；最後，若不幸已輸入卡號，應立即聯繫銀行進行止付並更換新卡，以確保資產安全。

．原PO授權引用。

►存股2年「報酬率衝26%」 他曬百萬對帳單！網刷一排：大學就買了

►想賣股改買0050！老媽「超強持股」投報率654% 全場跪：乾媽別動

►毛巾「常見1情況」細菌恐暴增500% 醫：用2到3次就該換洗