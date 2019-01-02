為何叫科技大樓站？神人曝取名原因　網無語：怎不檢討菜寮

▲科技大樓站周邊相當熱鬧。（圖／翻攝自Google Map）

生活中心／綜合報導

你曉得捷運「科技大樓站」的由來嗎？一名網友在PTT八卦板上發文表示，經過科技大樓站時在想為什麼站名不是叫做「和平復興站」，甚至好奇附近居民會不會和其他人說住在科技大樓，「當初取這個名字不感到很羞恥嗎？」

這篇PO文一出後，吸引不少網友留言討論，「你不知道當時科技大樓是這邊的地標嗎...」、「太陽餅老婆餅取這名也很羞恥啊」、「跟別人說你家住龍山寺，會有人以為是住在寺裡嗎」、還有人說「柯基大樓，想住>\<」，「其實最難聽的是菜寮...」、「不檢討菜寮竟然檢討科技大樓？」

▲網友PO文引發討論。（圖／翻攝自PTT）

對此有網友解釋，當年科技大樓樓上是國科會（現在是科技部），一樓則放了很多台電腦，民眾如有需要就可使用，「不過當時還沒網路，根本不能幹嘛，所以很冷清」，現在很多科技部審查會、記者會都會在這棟大樓舉辦。

另外，過去也有網友表示，當地人都知道，中山國中是很小的國中，捷運站靠近復興北路和民權東路交叉口，應該取名為「民權復興站」比較好，引起網友熱議，「中山國中站的出口還不是在中山國中這側」、「請正名：三民書局站」、「丹鳳站離丹鳳超遠，迴龍站也離迴龍超遠，但是離丹鳳超近」。不過據悉，北捷的站名取名原則是公家部門、史蹟為第一，路名則排第二，部分網友覺得難聽的「菜寮」也是有淵源，和頭前庄由來差不多。

▲神人解釋科技大樓站原因。（圖／翻攝自PTT）