一上高鐵「座位上坐人了」　網見她1舉動更傻眼：很沒禮貌

▲原PO勇敢拒絕換座位。（示意圖／記者李毓康攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

搭乘大眾運輸工具時，若遇到他人提出換位請求，該如何應對？近日一名女網友分享，她搭高鐵時，發現自己的座位上已有人，且對方提出想交換座位的要求。她過去可能會默默答應，但這一次，她決定鼓起勇氣拒絕，也呼籲想選位子就要早點訂位。貼文曝光後，引起討論。

昔日總是默默妥協 這次決定勇敢拒絕

這名女網友在Dcard上，以「第一次拒絕換座位」為標題發文表示，日前她上高鐵後，發現她的座位已被一名女生坐走，對方表明自己原本的座位在前方靠走道的位子，想要和她交換。

原PO坦言，若是以前的自己，可能會默默答應對方的請求，但這次她決定選擇不再委曲求全，選擇鼓起勇氣拒絕，並順利坐回原本屬於自己的位子。

呼籲提早訂位 別讓他人感到為難

原PO透露，雖然成功拒絕換位，但後續心情還是有點忐忑，深怕被對方在心裡咒罵。因此，她也藉此經驗呼籲，如果大家想跟親友坐在一起，務必記得提早訂票，雖然有些人可能不介意換位，但仍有一部分人其實很在意，結果卻因為不好意思拒絕而感到困擾與為難。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你很棒」、「我最討厭有人不提早買票，拿B座要跟我換走道座」、「做得好！如果真的發生對方找你麻煩，就找高鐵人員處理」。更有網友指出，「必須讚賞你！現在很多人都是坐了才問，超無法理解的，也很沒禮貌。先坐自己的位置有多難」「為什麼要跟她換？直接坐下去才在問」。