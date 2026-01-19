　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一上高鐵「座位上坐人了」　網見她1舉動更傻眼：很沒禮貌

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO勇敢拒絕換座位。（示意圖／記者李毓康攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

搭乘大眾運輸工具時，若遇到他人提出換位請求，該如何應對？近日一名女網友分享，她搭高鐵時，發現自己的座位上已有人，且對方提出想交換座位的要求。她過去可能會默默答應，但這一次，她決定鼓起勇氣拒絕，也呼籲想選位子就要早點訂位。貼文曝光後，引起討論。

昔日總是默默妥協　這次決定勇敢拒絕

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名女網友在Dcard上，以「第一次拒絕換座位」為標題發文表示，日前她上高鐵後，發現她的座位已被一名女生坐走，對方表明自己原本的座位在前方靠走道的位子，想要和她交換。

原PO坦言，若是以前的自己，可能會默默答應對方的請求，但這次她決定選擇不再委曲求全，選擇鼓起勇氣拒絕，並順利坐回原本屬於自己的位子。

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸。（圖／記者李毓康攝）

呼籲提早訂位　別讓他人感到為難

原PO透露，雖然成功拒絕換位，但後續心情還是有點忐忑，深怕被對方在心裡咒罵。因此，她也藉此經驗呼籲，如果大家想跟親友坐在一起，務必記得提早訂票，雖然有些人可能不介意換位，但仍有一部分人其實很在意，結果卻因為不好意思拒絕而感到困擾與為難。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你很棒」、「我最討厭有人不提早買票，拿B座要跟我換走道座」、「做得好！如果真的發生對方找你麻煩，就找高鐵人員處理」。更有網友指出，「必須讚賞你！現在很多人都是坐了才問，超無法理解的，也很沒禮貌。先坐自己的位置有多難」「為什麼要跟她換？直接坐下去才在問」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／家中砍父母37刀慘死血泊中　蘆洲逆子「抓到了」畫面曝！
5檔股票明起「抓去關」！處置到2月2日
快訊／冷血弒雙親！啃老兒新莊落網了
補教估台大醫門檻「學測4科59級分」　傳統名校錄取級分下修
西班牙高鐵對撞「上修至39死」！列車4天前才檢查　筆直路段竟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

路人罵「跩個二五八萬」　他納悶：不能三六九？背後涵義曝光

不是跨境電商！「1類型繳費歸戶」跳出中獎500元　網驚：謝謝提醒

補教估台大醫門檻「學測4科59級分」　傳統名校錄取級分下修

好友產後拿10萬紅包！她生完小孩...見「婆婆反應」嘆：很心寒

2代女性的初戀！楊麗花現身特展　台灣人為了她「吃飯搬到客廳」

一上高鐵「座位上坐人了」　網見她1舉動更傻眼：很沒禮貌

比ChatGPT好用？他讚「1款AI工具」威力強大　網點頭：資源多很多

入夜北台灣防較大雨勢　後天起低溫下探8度

台積電4成產能搬到美國　謝寒冰怒「台股、台灣直接垮了」：被賣了

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」　萬人驚：太聰明

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

路人罵「跩個二五八萬」　他納悶：不能三六九？背後涵義曝光

不是跨境電商！「1類型繳費歸戶」跳出中獎500元　網驚：謝謝提醒

補教估台大醫門檻「學測4科59級分」　傳統名校錄取級分下修

好友產後拿10萬紅包！她生完小孩...見「婆婆反應」嘆：很心寒

2代女性的初戀！楊麗花現身特展　台灣人為了她「吃飯搬到客廳」

一上高鐵「座位上坐人了」　網見她1舉動更傻眼：很沒禮貌

比ChatGPT好用？他讚「1款AI工具」威力強大　網點頭：資源多很多

入夜北台灣防較大雨勢　後天起低溫下探8度

台積電4成產能搬到美國　謝寒冰怒「台股、台灣直接垮了」：被賣了

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」　萬人驚：太聰明

西螺迎春燈會不是只有燈海　孩子們畫出對土地與信仰的祝福

網購制服冒充空姐被抓！她求職遭詐騙...反獲免費空服員培訓

宋燕旻看洪詩風波「拒孝道外包」！　揭家族身教：配偶幫忙非義務

新北啟動頂溪捷運站「策略性更新」　打造永和宜居捷運生活圈

入境免稅菸品規定調整　加熱菸上限200支、2／1上路

東北風助燃！彰化濁水溪沿岸1周10起雜草火警　消防疲於奔命

張懷秋《Bad Girl》終於出運！　霸氣護愛陳孟琪兩人有吻戲

快訊／家中砍父母37刀慘死血泊中　蘆洲逆子「抓到了」畫面曝！

世華協會捐贈400多萬高規格救護車　為離島緊急醫療再添戰力

SEVENTEEN文俊輝合體2巨星　71歲成龍「新作來真的」確定在台上映

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

生活熱門新聞

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

銀行通知被盜刷！他火速「取消交易」GG了

「長大才知超有用」網大推才藝種類：好險有學

即／驚世夫妻隱瞞疫情！高雄腸病毒群聚擴大急停課

估剩6℃！　最冷時間曝

快訊／北北基大雨特報！下到明晨

醫護界驚世夫妻　隱匿腸病毒害11童染疫

台北到南港不搭捷運！她實測改搭高鐵讚爆

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

快儲水！　今「7縣市停水」區域一次看

更多熱門

相關新聞

西班牙高鐵對撞39死　列車4天前才檢查

西班牙高鐵對撞39死　列車4天前才檢查

西班牙南部18日晚間發生2列高速列車對撞事故，罹難人數已經攀升至39人，當局警告死亡數恐怕還會上修。初步調查指出，事發路段是一條筆直鐵軌，首先出現異常的列車生產於2022年，而且4天前才接受檢查。

他曝「追高都在賺」　老手點破：人人是股神最危險

他曝「追高都在賺」　老手點破：人人是股神最危險

30歲存款不到10萬沒救了？　網吐實話

30歲存款不到10萬沒救了？　網吐實話

高鐵App開1設定！到站「長按通知」超快出站

高鐵App開1設定！到站「長按通知」超快出站

台北到南港不搭捷運！她實測改搭高鐵讚爆

台北到南港不搭捷運！她實測改搭高鐵讚爆

關鍵字：

高鐵座位Dcard

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

狂砍父母37刀…蔥油餅夫妻慘死「兒子正面曝光」！

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

入境免稅菸品規定調整　加熱菸上限200支、2／1上路

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

張菲被拍信義區買甜點！

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面