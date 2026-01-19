不是跨境電商！「1類型繳費歸戶」跳出中獎500元　網驚：謝謝提醒

▲原PO也把電信費歸戶，發現中獎500元 。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

最近不少人才知道「跨境電商電子郵件載具」要記得歸戶！而一名女網友直呼，她也好奇把電信費歸戶，竟發現自己中獎500元。文章引發討論，有網友說明「電信費中獎都會傳簡訊通知用戶」，但偏偏原PO就是沒收到通知，其他人則暖心回應「歸戶了，謝謝提醒」。

一名女網友在Threads表示，看到不少人趕緊把「跨境電商電子郵件載具」歸戶，才發現真的中獎，而她忽然想起電信費都是線上繳納，於是心血來潮也歸戶一下，居然立刻跳出「中獎500元」的雲端獎。

原PO進一步提到，自己是台灣大哥大的用戶，每次都是透過LINE Pay繳款，「沒想到這個也要歸戶！」藉此也提醒其他用戶們有空記得歸戶一下。

沒收到中獎通知！記得歸戶別讓財神爺溜走了

底下網友熱議，「好奇這種不是中獎都會寄信通知嗎」、「電信費中獎都會傳簡訊通知用戶，不用緊張」、「我都是信用卡繳費，所以只要綁信用卡就好了」、「我昨天才歸戶，才看到很多自己真的很多發票沒有歸戶...錯過了全世界的感覺」、「歸戶了，謝謝提醒」、「沒歸戶中獎也會通知（E-mail+簡訊)，我中過路過」。

對此，原PO解釋，自己真的沒有收到中獎通知，「可能我當作垃圾簡訊刪了，因為我真的昨天翻才知道！」

事實上，歸戶後最大的好處是，若完成匯款帳戶設定，中獎獎金會自動匯入帳戶，三大電信歸戶方法如下：

．台灣大哥大｜官網登入帳號→我的帳戶→帳單→點選「電子發票/載具」或「電信發票載具設定」，選擇「歸戶/捐贈設定」，點選並輸入手機條碼。

．中華電信｜打開「中華電信電子發票系統網站」→點選歸戶→登入帳戶→點擊「電信帳單雲端發票登錄共通性載具/捐贈」→選擇「手機條碼」再輸入8碼字元。

．遠傳電信｜開啟官網→點選個人專區→「帳單／費用」→帳單服務→「電子發票載具歸戶設定」→下滑頁面至「電信電子發票設定」並點選「電信發票設定」→選擇「設定捐贈/歸戶」，點選並輸入手機條碼，點擊「確定變更」。