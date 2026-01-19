　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好友產後拿10萬紅包！她生完小孩...見「婆婆反應」嘆：很心寒

▲▼ 嬰兒房（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO生完小孩後，對婆婆的反應感到心寒。（示意圖／取自Pexels，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

有些婆婆會包紅包給剛生子的媳婦，不過近日有一名女網友發文感嘆，朋友生產後收到婆婆包的十萬元大紅包，反觀自己公婆與大姑卻毫無表示，連給小孩的見面禮都沒有。想到自己婚後多年對夫家的金錢付出，對比現在的冷淡對待，讓她感到相當心寒。貼文曝光後，引起討論。

閨蜜收十萬紅包！她忍不住感嘆

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文提到，朋友與她近期先後生產，對方的婆婆不僅包了十萬元給媳婦，還另外給孫子兩萬元紅包。然而回到自己身上，公婆卻完全沒有任何表示，就連丈夫的兩位姊姊也未準備給孩子的見面禮。

原PO無奈表示，結婚三年來，她每年過年都固定包1萬2000元給公婆，然後也會給先生的姪子、姪女各4800元的紅包，禮數從未少過。

彌月油飯自掏腰包　付出無回報超心寒

▲寶寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO進一步指出，生完孩子回到婆家後，不僅感受不到長輩的關心或實質表示，甚至連要送給親友的彌月油飯費用，男方家也完全沒有幫忙分擔，全數由她一人獨自支付。面對長期以來的金錢付出與禮數周全，對比自己生產後的冷漠對待，讓原PO忍不住直呼，她真的感到非常心寒。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「過年紅包讓先生包，你不要包啊～如果你朋友沒有收到這些紅包，你是不是就不難受？生孩子是你跟先生想要的，不是為了這些紅包～油飯先生沒付？有問題的是先生」、「以後不要包了，對自己父母好就好了」。

也有網友表示，「每家不一樣，你聽到是她想被聽到的，人家的破事搞不好你不清楚，所以不要覺得別人特別好，是要想辦法讓自己變好」、「我從來不會去比較別人比我幸福！我只知道，我選擇怎樣的方式讓自己內心滿足、快樂！有些關係～不是用自己付出多、就能得到更多的回報！沒有期待、沒有比較～好好愛你自己吧」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／家中砍父母37刀慘死血泊中　蘆洲逆子「抓到了」畫面曝！
5檔股票明起「抓去關」！處置到2月2日
快訊／冷血弒雙親！啃老兒新莊落網了
補教估台大醫門檻「學測4科59級分」　傳統名校錄取級分下修
西班牙高鐵對撞「上修至39死」！列車4天前才檢查　筆直路段竟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

路人罵「跩個二五八萬」　他納悶：不能三六九？背後涵義曝光

不是跨境電商！「1類型繳費歸戶」跳出中獎500元　網驚：謝謝提醒

補教估台大醫門檻「學測4科59級分」　傳統名校錄取級分下修

好友產後拿10萬紅包！她生完小孩...見「婆婆反應」嘆：很心寒

2代女性的初戀！楊麗花現身特展　台灣人為了她「吃飯搬到客廳」

一上高鐵「座位上坐人了」　網見她1舉動更傻眼：很沒禮貌

比ChatGPT好用？他讚「1款AI工具」威力強大　網點頭：資源多很多

入夜北台灣防較大雨勢　後天起低溫下探8度

台積電4成產能搬到美國　謝寒冰怒「台股、台灣直接垮了」：被賣了

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」　萬人驚：太聰明

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

路人罵「跩個二五八萬」　他納悶：不能三六九？背後涵義曝光

不是跨境電商！「1類型繳費歸戶」跳出中獎500元　網驚：謝謝提醒

補教估台大醫門檻「學測4科59級分」　傳統名校錄取級分下修

好友產後拿10萬紅包！她生完小孩...見「婆婆反應」嘆：很心寒

2代女性的初戀！楊麗花現身特展　台灣人為了她「吃飯搬到客廳」

一上高鐵「座位上坐人了」　網見她1舉動更傻眼：很沒禮貌

比ChatGPT好用？他讚「1款AI工具」威力強大　網點頭：資源多很多

入夜北台灣防較大雨勢　後天起低溫下探8度

台積電4成產能搬到美國　謝寒冰怒「台股、台灣直接垮了」：被賣了

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」　萬人驚：太聰明

西螺迎春燈會不是只有燈海　孩子們畫出對土地與信仰的祝福

網購制服冒充空姐被抓！她求職遭詐騙...反獲免費空服員培訓

宋燕旻看洪詩風波「拒孝道外包」！　揭家族身教：配偶幫忙非義務

新北啟動頂溪捷運站「策略性更新」　打造永和宜居捷運生活圈

入境免稅菸品規定調整　加熱菸上限200支、2／1上路

東北風助燃！彰化濁水溪沿岸1周10起雜草火警　消防疲於奔命

張懷秋《Bad Girl》終於出運！　霸氣護愛陳孟琪兩人有吻戲

快訊／家中砍父母37刀慘死血泊中　蘆洲逆子「抓到了」畫面曝！

世華協會捐贈400多萬高規格救護車　為離島緊急醫療再添戰力

SEVENTEEN文俊輝合體2巨星　71歲成龍「新作來真的」確定在台上映

李多慧台中搭計程車被認出！　視訊司機女兒還給超多小費

生活熱門新聞

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

銀行通知被盜刷！他火速「取消交易」GG了

「長大才知超有用」網大推才藝種類：好險有學

即／驚世夫妻隱瞞疫情！高雄腸病毒群聚擴大急停課

估剩6℃！　最冷時間曝

快訊／北北基大雨特報！下到明晨

醫護界驚世夫妻　隱匿腸病毒害11童染疫

台北到南港不搭捷運！她實測改搭高鐵讚爆

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

快儲水！　今「7縣市停水」區域一次看

更多熱門

相關新聞

公婆突大罵離家　她聽原因傻眼！老公卻不挺

公婆突大罵離家　她聽原因傻眼！老公卻不挺

「公婆整媳婦，連這招都可以用是不是？」一名網友發文表示，公婆日前說要到他們家住一晚，結果後來卻是氣呼呼的回家，而原因正因為她沒有主動「切水果」，讓她覺得很莫名其妙，至於老公，更是一副她理所當然要知道的樣子，讓她很無言。貼文曝光後，引起網友討論。

誣陷小隊長收紅包　前保二警判2年定讞

誣陷小隊長收紅包　前保二警判2年定讞

台女上海工作「請教前輩前發900元紅包」　網噴賄賂

台女上海工作「請教前輩前發900元紅包」　網噴賄賂

婆婆下指令「要38週孕婦掃樓梯」！網全炸鍋

婆婆下指令「要38週孕婦掃樓梯」！網全炸鍋

婚後拒認公婆！她嫌對方素質差「不想喊爸媽」

婚後拒認公婆！她嫌對方素質差「不想喊爸媽」

關鍵字：

生小孩紅包毒姑九賤婆媳討論區

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

狂砍父母37刀…蔥油餅夫妻慘死「兒子正面曝光」！

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

入境免稅菸品規定調整　加熱菸上限200支、2／1上路

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

張菲被拍信義區買甜點！

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面