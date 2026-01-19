好友產後拿10萬紅包！她生完小孩...見「婆婆反應」嘆：很心寒

▲原PO生完小孩後，對婆婆的反應感到心寒。（示意圖／取自Pexels，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

有些婆婆會包紅包給剛生子的媳婦，不過近日有一名女網友發文感嘆，朋友生產後收到婆婆包的十萬元大紅包，反觀自己公婆與大姑卻毫無表示，連給小孩的見面禮都沒有。想到自己婚後多年對夫家的金錢付出，對比現在的冷淡對待，讓她感到相當心寒。貼文曝光後，引起討論。

閨蜜收十萬紅包！她忍不住感嘆

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文提到，朋友與她近期先後生產，對方的婆婆不僅包了十萬元給媳婦，還另外給孫子兩萬元紅包。然而回到自己身上，公婆卻完全沒有任何表示，就連丈夫的兩位姊姊也未準備給孩子的見面禮。

原PO無奈表示，結婚三年來，她每年過年都固定包1萬2000元給公婆，然後也會給先生的姪子、姪女各4800元的紅包，禮數從未少過。

彌月油飯自掏腰包 付出無回報超心寒

原PO進一步指出，生完孩子回到婆家後，不僅感受不到長輩的關心或實質表示，甚至連要送給親友的彌月油飯費用，男方家也完全沒有幫忙分擔，全數由她一人獨自支付。面對長期以來的金錢付出與禮數周全，對比自己生產後的冷漠對待，讓原PO忍不住直呼，她真的感到非常心寒。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「過年紅包讓先生包，你不要包啊～如果你朋友沒有收到這些紅包，你是不是就不難受？生孩子是你跟先生想要的，不是為了這些紅包～油飯先生沒付？有問題的是先生」、「以後不要包了，對自己父母好就好了」。

也有網友表示，「每家不一樣，你聽到是她想被聽到的，人家的破事搞不好你不清楚，所以不要覺得別人特別好，是要想辦法讓自己變好」、「我從來不會去比較別人比我幸福！我只知道，我選擇怎樣的方式讓自己內心滿足、快樂！有些關係～不是用自己付出多、就能得到更多的回報！沒有期待、沒有比較～好好愛你自己吧」。