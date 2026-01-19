　
快訊／高雄15小學生腸病毒群聚　醫護驚世夫妻隱瞞疫情挨罰12萬

▲高雄某國小腸病毒群聚事件過程，直至今日仍有學童確診。（AI協作圖／記者許宥孺製作，經編輯審核）

▲高雄某國小腸病毒群聚事件過程，直至今日仍有學童確診。（AI協作圖／記者許宥孺製作，經編輯審核）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一對任職於軍醫院的醫護夫妻，因隱匿腸病毒疫情，照常讓女童到校考期末考，造成全校交叉感染，截至今（19）日，有5班級、15名同校學童染疫。衛生局今對規避妨礙疫調，導致疫情擴散的醫護夫妻檔加重裁罰12萬元。

高雄市衛生局13、14日陸續接獲鼓山區某所國小通報腸病毒疫情，根據疫調顯示，該校高年級某班女童疑於1月5日即出現症狀，並於1月7日至診所就醫，醫師當時已診斷疑似腸病毒，經綜合疫調該案為該班首例發病指標個案，且同班級學童陸續於1月10日起發病。

其他家長痛批，女童家長身為醫師和護理長，卻隱瞞病情、沒有防疫觀念，照常送小孩到校考期末考，坐在女童座位九宮格同學幾乎都被傳染腸病毒，而該校還有社團課、英語課程跑班制，造成各班級交叉感染，直至今日還有學童陸續確診。

衛生局表示，截至19日下午5點，共有5個班級、共15名學童經就醫診斷為疑似腸病毒，就醫後皆返家休養。其中某班級因有新增發病學童，經與校方討論，決議該班級20日結業式不須到校，1月21至23日改採線上上課（原春節連假補課）。

針對指標個案家長於疫調時未吐實，衛生局表示，涉規避妨礙致疫情於校內擴散，今日對家長依違反傳染病防治法第43條規定，加重裁處12萬元罰鍰。

《文森佐》羅喆離世3年！　金高銀探望墓園「我會再來」引鼻酸
20年全國電子撤出板橋地標三角窗　驚人月租曝光
蘆洲夫妻遭砍慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人
中環賣「176張台積電」賺進4171.5萬！　轉買上詮、金像

