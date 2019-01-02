大陸東北出差！外派工程師「噴萬元治裝」超期待　出發前1周卻哭慘

▲哈爾濱。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／綜合報導

一名工程師目前駐派大陸，去年11月底，他接到公司安排，要到東北出差，聽著前輩們分享的經驗，他萬分期待，甚至砸下1萬元治裝費，還特地買了台GoPro，想捕捉冰雪美景；怎料出發前一周，竟傳來震撼彈，欲哭無淚的他不禁自嘲，「人生成就：第一次出差就失敗。」

擔任量產型工程師的他，被派到大陸工作，去年11底，公司安排他年底時到東北出差，同時在那邊跨年，雖然出差有諸多壞處，包括沒有表定上下班時間、工作進度得隨時調整、沒有所謂的假日，還要適應生活環境的劇變，但對於長期住在中南部的他來說，「要去一個高緯度地區生活一段時間，新鮮感遠大於這些不便。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

自從確定出差行程後，前輩們便不斷分享經歷，像是「正宗東北菜很好吃」、「過一條河就是俄羅斯了」、「那邊早上9點多天才亮，下午3、4點就天黑了」等，害他內心的期待與日俱增，於是趁雙12張羅一些包暖衣物，例如帽子、手套、雪靴、乳液之類的東西，就這樣前前後後狂噴1萬多塊錢。

更重要的是，工程師還咬牙敗了一台GoPro，同時不斷說服自己，想說「人生大概沒幾次機會去到那種地方，當然要好好地拍一下」、「錢再賺就有，機會錯過就沒了」、「有影片有真相，不然老婆大概沒機會見識東北人的生活風采」。

▲和諧號電聯車。（圖／視覺中國CFP）

眼看出發日逼近，他的心情也越來越愉悅，彷彿早已飄到充滿冰與雪的國度，直到前一周，有位學長面帶詭異笑，問說「XX你有收信嗎？」同時透露信上說，因為出差跟會議衝到一天，主管希望他參加會議，所以就取消了；更淒涼的是，機票的退票申請單還要自己填好上呈。

看完PTT上這段經歷，鄉民們紛紛獻上安慰，直說「慘...這個故事告訴我們時不時收一下信的重要性」、「系統提示：出差任務（0/1）」、「安排去一趟旅行呀，別浪費了裝備和期待」、「為了不浪費錢，還是去玩吧XD」、「人生超悲哀的啊」。

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