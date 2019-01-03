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看水行俠！店員推優惠「可樂+爆米花組」　她刷卡噴893元傻眼...威秀回應了

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▲▼ 網友花349買爆米花+可樂 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原po花了349元買爆米花和可樂。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

搭配著零食看電影，絕對是視覺、味覺雙重享受，不過遇到售票員推薦「套餐組合」時，還是要聽清楚，以免浪費錢買不需要的東西。有位網友日前去看電影時，就遇到售票員向他們推薦優惠組合，結果仔細一算才發現自己花了「349元」買爆米花和可樂，對方事先也沒告知費用。對此威秀表示是員工「銷售話術失當」，已對員工進行教育訓練。

一位林小姐在臉書上表示，跨年連假和先生去板橋威秀看「水行俠」，好不容易輪到他們要購票，跟售票員說要搭爆米花，對方建議「用花旗卡加購比較優惠」，還加上「1杯可樂一起喝」。最後原po刷卡的金額一共是893元，售票員還贈送他們一個材質不錯的「行李吊牌」。

但是原po先生越想越不對，仔細看了明細才發現，「一張票272元，兩張544元，那爆米花+可樂就是349元！！」林小姐說，當時售票員完全沒有告知爆米花費用，所以他們又多花了30分鐘排隊刷退。

▲▼ 大黃蜂套餐 。（圖／翻攝自威秀官網）

▲ 《大黃蜂》爆米花套餐 。（圖／翻攝自威秀官網）

事後她表示，一般的的爆米花+可樂也才80元，他們所購買的是「大黃蜂爆米花組」，行李吊牌就包還在其中。原po無奈表示，「我們不是看大黃蜂卻買大黃蜂的爆米花組，總共花了1小時排隊。」

po文底下有許多過來人留言表示，「上次與神同行也中招，送個狗牌，後來想算了～當學經驗未吿知清楚消費內容，跟詐欺沒兩樣」、「我曾經也是某影城跟我說兩人套餐，結果給了兩個爆米花兩杯飲料，兩罐寶特瓶再加一個冰淇淋，難怪兩張電影票加雙人套餐花我一千」、「用自動售票機比較安全，結帳前還可以看你買了什麼」、「售票員都很會，等到付錢了才恍然大悟」。

許多網友都認為電影院問題比較大，售票員都是因為業績壓力不得已才這樣，「 電影院東西如果平價好吃，自然大家會搶著買，難吃又貴就要自己檢討了不要用騙的，」、「讓售票員行為體現，告詐欺還吿不到他們公司，最後都是這句話『一切都是售票員個人行為！』」、「最近怎麼都是看到電影院的騙術啊，平均三天一件」。

對此，威秀公關向《ETtoday新聞雲》回應表示，這次的事件的確是影城員工「銷售話術失當」，目前也已針對員工進行教育訓練，造成該消費者誤會和困擾感到很抱歉。

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關鍵字：電影,電影院,優惠組合,套餐,爆米花,可樂,業績,爆料公社

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