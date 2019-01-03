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林口「土匪三寶」史上最狂違停　堵巷口被怒嗶10分！網看傻跪求後續

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社會中心／新北報導

新北市發生一起行車糾紛，有網友行經林口仁愛路巷弄內，發現一輛銀灰色Honda休旅車停在路口，喇叭按個不停，面前一輛白色現代休旅車堵在路口不動，仔細一看，現代車上竟沒有駕駛，大剌剌當自家車庫般逆向停在路口。影片曝光，上千網友氣得痛罵白車市「土匪三寶」、「停這樣的勇氣哪來的？」

影片中，募集網友行經「林口老街」中正路巷弄內，發現一輛白色現代休旅車停在仁愛路一段386巷口，導致Honda休旅車無法前進，氣得停在面前猛按喇叭，刺耳的「嗶！嗶！嗶！」聲驚動附近鄰居，紛紛出來查看發生什麼事。

▲▼林口「土匪三寶」史上最狂違停　堵巷口被怒嗶10分！網看傻跪求後續。（圖／翻攝爆料公社）

▲林口「土匪三寶」史上最狂違停，堵巷口被怒嗶10分！（圖／翻攝爆料公社）

原PO指出，進一步察看發現，現代車上根本沒有駕駛，人已不知去向，「看他嗶了10幾分鐘，真的令人不捨…」只見現代車子熄火、收起後照鏡，大剌剌直接違停在馬路上，堵住巷口來車，讓人傻眼。

誇張違停引發熱議，網友震驚「不怕被砸掉喔」、「停這樣的勇氣哪來的啊？」痛罵現代車主「土匪三寶」，、「停路口，超狂」、「直接叫拖吊車」、「這個人真的太賤」、「太扯了」、「路口停車，想知道車主是哪種三寶」、「野生車車對蹦」、「這麼不要臉第一次看到」、「超沒品」酸他是「史上最屌停車法」，紛紛跪求後續。

其中不少網友建議「他不會停車就請人幫他停吧，舉手之勞而已」、「直接撞開」甚至可以讓所有被堵住的人圍住白車，等車主回來開車要求賠償。

▼林口三寶最狂違停！網友、鄰居看傻。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼林口「土匪三寶」史上最狂違停　堵巷口被怒嗶10分！網看傻跪求後續。（圖／翻攝爆料公社）

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