APP免費播「屍速列車」挨告侵權　歐酷網路創辦人起訴

▲歐酷網路因透過手機APP免費播放熱門韓片「屍速列車」及「首爾車站」，遭代理片商提告侵權，檢方將創辦人起訴。（圖／資料照／車庫娛樂提供）

記者楊佩琪／台北報導

歐酷網路因在手機APP上，未經片商授權，公開、免費播放熱門韓片「屍速列車：首爾車站」挨告侵權，歐酷網路創辦人劉于遜、執行長翁瑞廷等人坦承不法，雙方也和解不成，台北地檢署依違反《著作權法》將2人及歐酷公司起訴。

屍速列車前傳首爾車站2016年10月21日上映，知名手機APP「電視連續劇」卻能收看，連屍速列車也看得到。台灣代理片商車庫娛樂公司發現後，認為歐酷利用APP當載具，未經授權或同意便在網路上公開播放2部電影，且藉由刊登廣告牟利，已侵害《著作權法》公開傳輸權，因此提告。

開庭時，劉、翁2人都坦承犯行，也有意願和解，但對於金額部分，雙方始終談不攏。檢方因此將2人依違反《著作權法》起訴。

歐酷網路為台灣本土網路公司，2011年以「VideOhya」行動影音平台打響名號，2013年成立「CHOCOLABS 可口 APP 研究室」，旗下「台灣演唱會」、「電視連續劇」、「iMusee」、「10秒讀新聞」、「瘋劇追」等APP都相當受到市場歡迎，3年內共開發近60支APP，為近年台灣「全站免費觀看模式」用戶最多OTT平台。

劉、翁2人日前也因未經授權，在「電視連續劇」APP上播放韓劇「W兩個世界」等片遭到KKTV科科電速公司提告，檢方同樣依違反《著作權法》起訴。