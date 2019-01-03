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社會 社會焦點 保障人權

VIOS就是狂！輪框硬拖「強刨國道噴煙」　19秒影片千人驚嘆

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記者葉國吏／綜合報導

駕駛上路前務必先檢查。有民眾在國道拍到一台左前輪爆胎的VIOS小轎車，一路用輪框硬駛，讓網友看傻直呼是地表最強神車。

網友在臉書私密社團爆料公社拍下這段影片，影片中的VIOS駕駛應該得知左前輪已經爆胎，於是在外道緩行。但駕駛硬拖著輪框在國道上行駛，讓許多網友看到影片都驚呼。

▲▼網友拍下爆胎的車輛在國道緩緩行駛。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲網友拍下爆胎的車輛在國道緩緩行駛。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

網友說「國道的路就是這樣被弄壞的」、「可怕。。。。自己想死不要出來害別人啊」、「有考慮過馬路的感受嗎？」。也有網友戲稱「地表最強神車」、「哥開的是輪圈...不是輪胎」、「新一代跑法，多學學」。另外也有人建議快找拖車，不要為了省2、3000的拖吊費而花上萬元的維修。

根據「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，汽車行駛高速公路及快速公路前，應確實檢查車輛，行駛中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落、輪胎任一點胎紋深度不足等，違者將對駕駛人處以3,000至6,000元罰鍰。 用路人應經常檢查胎紋、胎壓、輪齡狀況，確認輪胎是否有硬化、龜裂或過度磨耗等異常情形。

清明連假國道路況，7日下午國1北向211公里2小客車追撞事故，回堵2公里。（圖／高公局提供）

▲高速公路資料照。（圖／高公局提供）

爆胎原因大致上有3種，胎壓過高或是不足、橡膠老化與外力損害，除第3種外，其餘都可以透過平時檢查避免危險。高公局也表示，各服務區都有提供胎紋深度計及胎壓偵測器，可向各服務台或保全人員借用與尋求協助。另外，服務區人員如發現胎壓明顯未符標準、或胎紋深度不足車輛時，會主動提醒用路人多加注意。

▲▼ 胎紋深度檢查,四輪定位,汽車輪胎 。（圖／記者張一中攝）

▲胎紋深度檢查。（圖／記者張一中攝）

若真不幸在行車中發生爆胎意外，切記不能急踩煞車，應放開油門滑行減速，閃雙黃燈讓車輛慢慢滑向路肩，並在車後50-100公尺處放置故障標誌，警示後方來車，再撥打1968免付費路況通報電話請求救援服務；等待救援時，車上所有人員應下車到安全處，通常是護欄外、或是車頭前方的車流下游處，並隨時注意後方來車動態，保護自身安全。

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