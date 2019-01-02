影／小英拒接受「一國兩制」　周志懷：路都是走出來的

記者蔡浩祥／北京報導

中共總書記習近平今在《告台灣同胞書》40周年紀念會上，提出探索「一國兩制」台灣方案，總統蔡英文下午召開記者會，堅決表達拒不接受。對此，中國社科院台研所前所長周志懷受訪認為，「世界上的路，都是走出來的」。

習近平以「九二共識」基底，再提「一國兩制」。他表示，一國兩制會考慮「台灣現實情況」，若台灣接受一國兩制，「回歸祖國」，台灣的「私人財產」或「宗教信仰」等權益會得到充分保障。

▲中國社科院台研所前所長周志懷。（圖／記者蔡浩祥攝）

周志懷指出，1979年北京發表《告台灣同胞書》，有誰想到2008年兩岸可以走到直接「三通」？1995年時任中共總書記江澤民提出，歡迎台灣領導人以適當身分到大陸，又有誰想到2015年，兩岸能舉行「馬習會」？

他強調，「路，在腳下，靠著兩岸同胞共同來探索」。

談及習近平提出探索「一國兩制」台灣方案，周志懷表示，兩岸從過去談「民族感情」到「民族利益」，再到「民族復興」，這是兩岸關係的一種躍升。

▲中共總書記習近平。（圖／記者蔡浩祥攝）

「習近平的國家統一觀，就是實現中華民族偉大復興」，周志懷認為，探索「一國兩制」如何在台灣實踐，民主協商非常有必要，台灣各階層、政黨都可以一起來談，

周志懷表示，「融合發展」、「心靈契合」無疑是習近平對台工作論述的核心，兩者持續推進，增加兩岸認同、國家認同，實現國家統一目標就會更有信心。