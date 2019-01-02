楊穎超：習近平談的告台灣同胞書是1979年的有錢版本

記者余奕賢／台北報導

《告台灣同胞書》發表40週年紀念會2日在北京人民大會堂舉行，中國國家主席習近平在會中發表重要談話。長期關注兩岸政經交流議題、曾於北京清大和南京大學蹲點研究的台大國家發展所博士楊穎超認為，習近平的用字遣詞「儼然是1979年的有錢版本」，不只說給台灣人聽，同時也向大陸內部和國際社會喊話，「應該留意是否彰顯中方已經仁至義盡，或是仍然願意給台灣發展空間。」

楊穎超接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，習近平的談話堪稱是1979年的有錢版本，用字遣詞突顯大陸對台的讓利關係，儘管40年前的台灣社會對這種談話「認為根本不可行」，隨著國際情勢以及大陸崛起「如今不可同日而語」。

▼《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，習近平出席並發表重要講話。蔡英文則在前一天的元旦談話，就兩岸關係提出「四個必須」。（圖／記者周書羽攝、新華社）

楊穎超分析，台灣人對1979年的談話感到不可思議，原因在於當時兩岸經濟以台灣相對優勢，台灣人自覺是提供幫助的一方，不過這種思維已經隨著國際情勢倒轉過來，從習近平的措詞已能感受到「大陸才是施惠的那一方。」

楊穎超提到，習近平號稱大陸「知台」政治人物，身邊也有一群「知台」幕僚，在談話中卻提及一國兩制，背後動機耐人尋味。他也強調，由於一國兩制在台灣並非全然受到歡迎，習近平的談話除了說給台灣人聽，同時也有向大陸內部和國際社會喊話的作用。

楊穎超直言，習近平本次談話對台灣社會「不會造成多大影響」，兩岸高層彼此也都清楚各自立場，尤其蔡英文政府的回應並未提出更多具體做法，顯示蔡政府「在任期之內與大陸沒得談」。

▼解放軍與「習思想」。（圖／達志影像／美聯社）