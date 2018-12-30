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影／躲過2次安檢！2根「黑綠肉腸」帶入境　YouTuber急自首…現省20萬

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記者陳怡伶／綜合報導

「經過2次海關檢查，也有防疫犬在我包包那邊聞，但都沒有檢查出來。」YouTuber「哩厚LIHO SHOW」11月與母親前往廈門，完全與台灣斷了聯繫，12月回台時也沒被海關檢查出來，2根香腸就跟著入境；事後他看新聞知道嚴重性，害怕疫情擴散，趕緊把香腸送去防檢局，但「自首無罪」關係免去裁罰20萬元，讓原本擔心被罰錢的他鬆了一口氣。

▲▼影／躲過2次安檢！2根「黑綠肉腸」帶入境　YouTuber急自首…現省20萬。（圖／LIHO SHOW授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲YouTuber急帶著兩根香腸交付給防檢局。（圖／LIHO SHOW授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

YouTuber「哩厚LIHO SHOW」在影片中透露，他11月底與母親到廈門去玩，完全不知道有非洲豬瘟這一件事，在廈門那幾天，基本上是跟台灣完全斷了聯繫，收不到任何的訊息，包括LINE、Facebook、Instagram、Youtube都上不去，「也嘗試下載4至5個VPN版本，但是難用到爆，讀一個圖片要花大概10至30分鐘，實在太累，最後放棄翻牆。」

由於被斷聯繫的關係，哩厚也不清楚有豬瘟這一件事，在廈門發現香腸很好吃後，就買2根打算回台做開箱影片，根本不知道自己違法了，但更意外的是香腸入海關時沒有被檢查出來，夾在行李箱裡跟著入境。

▲▼影／躲過2次安檢！2根「黑綠肉腸」帶入境　YouTuber急自首…現省20萬。（圖／LIHO SHOW授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲哩厚表示，當時在廈門與台灣斷絕聯繫，才不知道豬瘟一事。（圖／LIHO SHOW授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

哩厚表示，那時候也沒有任何的政令宣導說「不能帶肉製品回台」，12月回台經過2次海關檢查，也有防疫犬在我包包那邊聞，但都沒有檢查出來，「海關那時候只有問我『有沒有帶農產品回來』，那時候我心想『這個（香腸）應該是加工食品吧』，於是就說『沒有』，就這樣順利帶了回來。」

但他買的東西實在太多了，導致徹底遺忘有買過香腸，直到最近要拍開箱影片，打開行李才想起那2根的存在；由於回台後看過許多新聞報導，他也知道這香腸可能會造成豬瘟疫情擴散，第一時間就想繳回防檢局專業處理，但又害怕收到一張20萬的罰單，只好先打電話到防檢局「試探」，得知自首免罰後，便把2根香腸申報上去。

▲▼影／躲過2次安檢！2根「黑綠肉腸」帶入境　YouTuber急自首…現省20萬。（圖／LIHO SHOW授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

哩厚上繳香腸後分享說，業務技正有跟他透露，「目前法規是運送到台灣的包裹，如果有肉製品的話，主動申報是不用任何的罰則」，但是從海關出關後，肉製品帶在身上再申報的情況，至於有沒有法則，對方也說不知道，「但有可能。」

哩厚也向大家喊話說，海關不可能100％把所有誤帶進來的肉品都阻擋起來，而且海關人員業務量蠻大的，主要還是要靠大家自覺，才能真正防止豬瘟疫情傳到台灣。

防檢局指出，非洲豬瘟疫情在大陸擴散到23個省，病毒傳到台灣風險極高，除了大部分人比較熟悉的燕皮、鳳凰卷不能帶入境外，肉品和含肉食品，除了圖片容易辨別的產品外，還包含肉粽、水餃、披薩、月餅、肉鬆杏仁餅、雞仔餅、三明治、漢堡、肉鬆蛋捲、肉鬆蝦餅等都是絕對禁止攜帶。

另外，防檢局提到，日常中很常見的鴨腎、雞翅、鳳爪、生鹹蛋、胚胎蛋（鴨仔蛋）、皮蛋，和直接採摘未經加工處理的燕窩也都不能帶，「若不小心帶入境也不要亂丟棄，可以主動的尋找農畜產品棄置箱丟棄，或不確定的也一定要找檢疫櫃檯確認申報，就不用擔心受罰。」

▼哩厚害怕被罰20萬，還打電話先「試探」。（圖／LIHO SHOW授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼影／躲過2次安檢！2根「黑綠肉腸」帶入境　YouTuber急自首…現省20萬。（圖／LIHO SHOW授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▼完整影片，取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：非洲豬瘟,豬瘟,防檢局

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