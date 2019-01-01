男友素質直下！他精闢分析「+9妹行情為何↓」　神解點出「黃金交叉」

▲男網友撰文分析「為何+9妹行情越來越差」。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／綜合報導

大家對「+9妹」都有不同的印象，雖然有些妹子看起來跩跩的，但也不乏臉蛋漂亮的女孩，吸引許多男生回頭。一名男網友表示，前幾天女友突然說，她有一個+9同學，長相算不錯，從小到大也不缺男友，但男友素質卻越來越低，到底是為什麼？原PO則是神解原因，讓其他人紛紛驚呼「精闢」、「別那麼專業好不」。

男網友在《Dcard》表示，他要談談+9妹行情會越來越差的幾個可能，「+9妹通常從小就滿會打扮，在國小國中的時候裙子特別短，善於跟異性互動」；而且+9妹的內衣都五顏六色，從制服外看進去，總能吸到不少異性眼球，而且門禁不嚴、很好約。

此時，另一群資質不錯的妹子都在家讀書，外加家管嚴，沒辦法打扮自己，也沒空跟男生曖昧，穿制服裙子總是過膝，搭配高筒白襪，「因此這個階段+9妹算是最夯，男友大多是班上的風雲人物」。

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▲許多資質不錯的妹子在學生時代都是乖乖牌。（示意圖／pakutaso）

過了幾年後，+9妹大致會去讀私立高職，她們開始會化妝、去紅茶冰店打工，因為有了一點錢，買了不錯的拍照工具、露個乳溝再修圖，更是許多男生的菜。而另一群資質不錯的妹子這時略有起色，是校園中青春的女孩，但因為大多時間還是讀書。

原PO說，「此時+9妹略勝一籌，男友多半是無照駕駛的金髮飆仔，放學會在校門口接送，看起來也挺神氣的」，如果還會發個動態「人生百態，笑笑看待」，絕對讓+9妹愛死。

黃金交叉就在大學時期，「此時資質不錯的那群妹子，開始會化妝、購物、打扮，而且因為唸了不少書，談吐與穿搭都更有質感」；但此時的+9妹，一部分沒有升學、一部分在繳學費就能讀的大學裡，「交友圈也因為幾次的升學考試而分流，小時候班上意淫她們的小處男，多半已經變文青、留學生、健身猛男，或…肥宅」。

▲資質不錯的妹子大學時就會開始蛻變。（示意圖／pakutaso）

原PO指出，+9妹的朋友此時只剩下社會大學那群，「或是天天開心，享受人生企業的員工；通常在廟會流連、在陣頭叫囂、在KTV打架，而且因為從小不遵守交通規則，在這幾年來殘的殘、死的死，所以有了這樣的結果」，也是為何+9妹男友素質卻越來越低。

看到貼文後，其他人紛紛直呼中肯，「超推的文」、「看文章的時候腦中浮現了幾個人，一切都對的上了」、「好精闢的分析阿」、「超寫實」、「U質文，描述的鞭辟入裡」、「雖然有點刻板印象，但是好中肯啊～嗚嗚我就是書呆子進化的」、「社會觀察家厲害厲害」、「演進分析邏輯清晰無比」。

也有女網友看完後哭了，「糟糕我是卡在中間的人嗚嗚嗚！沒有變成+9，可是也不像一般可愛的妹紙，算是妹紙進化失敗，變成邊緣人」、「我沒有變成+9妹，也沒有變成另一群資質不錯的妹子，看來我要繼續魯了」、「進化失敗，現在只是隻會點打扮的腐女臭宅砲。

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