科大生拍「鐵軌夕陽」爆紅　台鐵司機怒了：做了多少違規的事了！

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記者趙蔡州／綜合報導

雲林科大學生李翊誠花了7個月追逐夕陽，終於在年末拍攝到一張唯美夕陽火車照，照片分享後爆紅吸引近2萬人按讚，但也有其他人持反面觀惹議。一名火車司機就在「湯瑪士的日常」粉專發文說，「作品雖然拍的很美，但做了多少違規的事了」、「你們做的行為，嚴重的威脅我們的行車安全，造成莫大的壓力。」

一名火車司機在「湯瑪士的日常」發文表示，對於鐵道迷的看法，他本人感覺好壞各半，「正面的看法是，雖然自己也不太喜歡被拍攝，但每個人的興趣都不同，予以尊重。」、「有時候一起打個招呼，他們很開心，我們也能提起精神工作」隨後就提到反面的觀點，並且拿「拍攝鐵軌夕陽」舉例。

▲李翊誠拍出奇蹟般的夕陽照，但拍攝時疑似違規的行為引發討論 。（圖／李翊誠授權提供／下同）

「作品雖然拍的很美，但做了多少違規的事了？」原PO透露自己的經驗說，他就曾經遇上拍攝者等太久，又或是彎道上視線不好，「對方就闖入鐵軌看火車來了沒，等到接近鳴笛時才趕緊跑到旁邊拿相機拍照，但還是闖入在淨空區。」氣得他當下真的很想開窗罵髒話、拿水壺來潑水，「真的是很生氣」

原PO表示，李翊誠因為一張照片拍得不錯，分享後爆紅引發報導及討論，但這明明是做了許多違規的事，像是鼓勵大家為了拍好照片可以闖入軌道，「沒出事，就得過且過算了？」、「出事了，列車整個停擺，影響上百名旅客，司機承受死傷的精神壓力以及跑法院的曠日廢時，然後再來檢討為何事故那麼多？」

對此，鐵路警察局台中分局斗六派出所31日晚上就在臉書發文，表示他們已經請雲科大教官協助通知李翊誠到派出所說明，李翊誠拍照片時所站位置，若有任何侵入鐵軌的情況，他們將會依《鐵路法》開處李翊誠1萬元以上、5萬元以下罰鍰，呼籲民眾不要為了拍攝美照，影響公眾行車秩序與自身安全。

▼拍「鐵軌夕陽」被轟違規 警傳喚「雲科男」依鐵路法處理。（圖／翻攝自臉書）

湯瑪士的日常授權轉載全文：