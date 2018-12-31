海放馬英九！他列蔡英文「5大政績」　薪水6萬+觀光客千萬...PTT狂推

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃君瀚／綜合報導

民進黨在九合一選舉大敗，甫卸任新北市長的朱立倫宣布將投入2020年大選，總統蔡英文2020能否順利連任，成了時下最熱門政治話題。在一片低迷聲中，PTT近日就出現一派力挺小英的聲音，在最艱困時送暖，更有鄉民整理了5大政績，證明英派執政遠勝前總統馬英九，盼民眾擦亮眼睛，不要被錯誤資訊誤導。

網友在PTT用爆料形式發文，分享蔡英文最有感的5大政績，要質疑的民眾真的該閉上嘴，數據剩餘雄辯，「蔡英文做的比蔣經國和馬英九都好太多了」！

1. 台灣2018年第1季實質總薪資來到59852元，海放馬英九和蔣經國時代。



2. 蔡英文執政下2017年農民平均收入達154萬元，農業甚至比科技業更賺錢，「馬英九和蔣經國弱爆了，當時農民普遍是貧窮的象徵。」



3. 蔡政府上台觀光人口每年破千萬人次，馬只有8、900萬人次，「蔣可能連100萬都沒有吧。」



4. 蔡英文選擇停建深澳電廠，讓北台灣能有乾淨的空氣，同時核四真的停建，讓我們免於核災的風險之下。反觀馬英九試圖啟用核四、規劃深澳電廠，蔣經國蓋核一二三，「至（置）台灣人民的健康和安全於不顧」。



5. 小英執政股市都是在萬點以上，只有少數幾個月小波動，「馬英九和蔣經國弱爆了，股市低到我都懶得提了！」

▲鄉民a1234a123499列出小英5大政績，他日前也曾製作「吳音寧政績懶人包」，號召網友一起挺。（圖／翻攝PTT）

網友說，綜合以上幾大政績，他對蔡英文總統的執政只有佩服，無奈在部分人士抹黑下，人民被洗腦、操弄了。所以他特別挑幾個重大政績分享，「希望大家告訴大家，不要再被洗腦了，請獨立思考支持小英，支持台灣！」

文章貼上網，很快就吸引大批鄉民狂推，「蔡英文這2年經濟、外交、薪資遠勝馬英九」、「蔡英文真的屌打」、「金管會就比前任做出很多事，經融界清楚很多事」、「高雄月入六萬的（人）漂過，還沒算進年終」、「講真的，股市上萬點這件事就屌打」、「做得再好只能一任，哭哭」、「真的，2020大家知道該投誰了。」

不過也有網友認為這些數據根本只是瞎捧，看不到背後真正的解讀，甚至質疑是反串文，「我沒6萬你要補給我嗎」、「看到第一季收入就笑了，不知道有年終這件事嗎」、「特地發一篇反串文來酸人真的沒必要」、「修法連續上班12天，全球最優質總統」、「蔣經國時代房價多少？物價多少？」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！