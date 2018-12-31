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尾牙抽中「有薪假1年」！長髮妹爽謝老闆　網一看揭殘酷真相：快離職吧

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▲▼尾牙抽中「有薪假1年」！長髮妹爽謝老闆　網一看揭殘酷真相：快離職吧。（圖／翻攝自微博）

▲看看她的微笑多麼開心燦爛。（圖／翻攝自微博）

網搜小組陳怡伶／綜合報導

年底了，也是該來參加尾牙「卡油」老闆的好時機。上海一名女員工參加年末聚餐手氣好到不行，直接抽走特等獎「有薪假一年」，她嗨到眼睛瞇成一條線，手執著獎品看板感謝老闆大恩大德，殊不知這一切都是夢，只能爽3天而已。

長髮女員工28日年在尾牙抽到「特等獎」後，開心衝上台上領獎，還露出燦爛微笑擺拍；而她手持看板上也清楚寫著「上海辦公室年會特等獎」，下一行獎品列大大6字「帶薪年假一年」，證明老闆沒有騙人，真的超佛心。

女員工炫耀照PO上網後，網友紛紛留言恭喜說，「只有2個字『羨慕』」、「回家立刻打包行李，飛出國玩」、「老闆，您還缺員工嗎？」、「什麼缺員工，老闆您缺兒子嗎？」、「誰都不能阻止我轉發給我老闆看，我要多多暗示他」、「別人的老闆果然不會讓我失望」、「有這種老闆，做牛做馬都甘願」、「這公司待一輩子都可以
」。

▲▼尾牙抽中「有薪假1年」！長髮妹爽謝老闆　網一看揭殘酷真相：快離職吧。（圖／翻攝自微博）

▲真相在右下角，一看全都是淚。（圖／翻攝自微博）

不過，總是有偵探系網友發現事情並沒有想像中單純，原來獎品看板右下角還有一小排字，需要超放大才能看清這幾字「有效期至2018年12月31日」，瞬間從天堂掉入地獄。由於女員工是28日才抽到，距離期限只剩3天，只能爽72小時而已。

老闆超高套路，讓網友驚嘆說，「快離職，這公司真會戲弄人」「世界最長的路，就是老闆的套路」、「心情就像過山車」、「辛苦工作1年，換來老闆的巴掌啪啪啪」、「這老闆還是人嗎？」、「這什麼破公司，走人」、「只能安慰自己至少還有3天」、「果然套路深，才能當上老闆」。

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▼在台上的燦爛笑容現在全沒了。（圖／翻攝自微博）

▲▼尾牙抽中「有薪假1年」！長髮妹爽謝老闆　網一看揭殘酷真相：快離職吧。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：尾牙,上海,年假

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