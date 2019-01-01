跨年夜「最沉默倒數」！護理師趴窗看煙火30秒　男友快哭：金摳憐

▲護理師們在跨年倒數時趴在窗戶旁安靜地看著煙火。（圖／網友葉奕麟授權提供）

記者莊智勝／採訪報導

2018正式結束，迎向嶄新的2019，雖然大部分民眾歡喜外出跨年慶祝，但與此同時，城市的角落裡仍有一群人放棄與家人、好友跨年的珍貴時光，默默地堅守在自己的工作崗位上。中部網友葉奕麟在臉書爆廢公社PO出辛酸跨年照，表示女友擔任護理師，倒數的時候仍必須留守病房，因此只能與同事們透過窗戶欣賞2019的煙火，沉默地度過短短的30秒，感受一下跨年的氛圍。

曾參加歌唱節目《我要當歌手》的葉奕麟接受《ETtoday新聞雲》採訪，表示女友擔任護理是已近10年，自從踏入職場後，因為值班時間的關係，從來沒有一年能夠與好友一起跨年，今年仍然依舊，在2018的最後一天還是得到病房報到。

「真的是很辛酸！」葉奕麟說，今年女友一樣沒辦法出門，所以快接近午夜時，他也貼心地趕到病房陪伴，雖然沒有外面的喧囂熱鬧，但至少小倆口能夠一起迎向新的一年，「到快12點的時候，她們抓了空檔自己切了一小盤病人送的水果，然後躡手躡腳地跑到一間空病房，還要把燈熄掉才能透過窗戶看到外面的世界；在倒數的時候，大家一起趴在窗戶，靜靜地看著短短30秒的煙火，滿足一下內心的小空虛！」

站在身後的葉奕麟，趁著護理師們沉浸在跨年煙火時悄悄地拍下這張照片，心疼地說，「她們很像一群小偷，整個過程安安靜靜的，也不能大聲聊天，就怕吵到病人，氣氛寧靜中又帶點沉重，我在後面看了都覺得辛酸，金摳憐！」

▲跨年晚會現場氣氛相當熱烈，與護理師們沉默看煙火的辛酸照形成強烈對比。（圖／記者陳玉翻攝）

葉奕麟說，其實自己是個過氣的小歌手，以前曾經參加過歌唱節目《我要當歌手》，比賽了一段時間，也很幸運地跟不少藝人合唱過，雖然現在轉往繼承家中的團體餐廳事業，逐漸淡出螢光幕，但有空的時候仍會在網路上直播開唱，跟女友的職業相比，自己已經算是相當幸運，至少在跨年的時後還能夠擁有屬於自己的自由，「護理師真的是太辛苦、太辛酸的職業！」

這張沉默的跨年照曝光後感動不少網友，短短2小時就湧入700多則留言，祝福辛苦的護理師們「2019新年快樂」、「謝謝你們，真的辛苦了」、「在這夜晚值班工作的所有職業，都辛苦你們了」、「辛苦了，因為有你們，很多病人才能看到下一個煙火呢」、「醫檢師路過，明天依舊上班，放假是什麼？」、「謝謝你們，你們才是真正的英雄」、「感謝醫師護士們的付出，新年快樂」、「羨慕你們還有伴，我的單位1個人上班，只有在交接的時候才有2個人啊！」

▲葉奕麟曾參加過歌唱節目，現在有空時仍會在網路上直播開唱。（圖／網友葉奕麟授權提供）