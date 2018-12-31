向友討1萬碰壁　他「4個忍下來」剩300元撐12天：怎撐你教我？

▲有借有還，再借不難，但許多人不是這麼一回事。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

如果您的朋友借錢不還，您會怎麼做？一名網友借錢給朋友，過了1個月都拿不回錢，眼見對方依舊出國、買快8000元的禮物給女友，讓他最後「忍到不舒服了」，沒想到仍被嗆「我不喜歡別人催我，你之前的錢都白賺了嗎？賺了怎麼多年都白賺了？」他直呼剩300元要撐12天，「怎麼撐，你教我？」還有人分享借同事6萬元，結果對方拿去「叫小姐」，甚至遭嗆「你不要以為你借我錢，你就可以支配我的生活。」

原PO在「爆怨公社」臉書社團說，認識這名朋友5年多，每次在對方有需要的時候都會幫，但就在最近「讓我感覺人心真可怕」。他表示，自己剛交女友，又被朋友借錢說「一周就會還」，但至今1個月都沒下文。

▼原PO借朋友錢討不回來，到後來自己只剩300元。（圖／資料照）

原PO細數4個「忍下來」，「平常出去逛街，他總是愛在我女朋友面前唱分手快樂，或者慫恿一些跟我分手（我忍了算了）；跟我說沒錢還會出國去旅遊兩次（我忍了）；我女朋友生日，我將我有限的資金買禮物送給我女朋友，他還笑我說沒錢沒心意（我又忍下去了）；聖誕節，你又買了將近8000（元）的禮物給你女朋友（我忍到不舒服了）。」

原PO表示，「我現在跟你先要1萬，XXX的，你竟然高傲跟我說：『我不喜歡別人催我，你之前的錢都白賺了嗎，賺了怎麼多年都白賺了？』」他直呼，「X！林北只剩300塊錢了，要撐12天，X林老X的，怎麼撐，你教我？」

對此，有網友說，「在他女友面前跟他討錢，還有拿回來以後絕交吧。如果是我朋友這樣唱雖（衰）我，我立刻就會翻臉了。」原PO回「最慘還是他女友跟他一個態度，唉。」

▼原PO說，朋友欠錢竟然還買8000元的禮物給女友。（圖／翻攝免費圖庫Pixabay）



有人語重心長表示，這種借錢不還的朋友就不要了，當買一次教訓，不可能對他提告也告不成，只能認了，以後別再借朋友錢，「他要餓死也是他家的事，除非你今天真的存款有上千萬，那借一點當做功德例外。」他則回應其他網友說，「等他還了我就直接斷了」。

也有人分享相同遭遇，「一個同事跟我借6萬，他說他老婆快要生了缺錢，他手上只剩2000元生活費。結果借完後，他也跟我們去泰國公司旅遊，他晚上叫小姐到他房間，請我們同事出去等他。我敲門問，『你錢要這樣花』？他回我，『你不要以為你借我錢，你就可以支配我的生活』！回國後，他當然沒有還錢。版主你把自己照顧好，一些牛鬼蛇神當作一個教訓，下次心不要這麼軟了。」