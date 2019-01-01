跨年人擠人拒去！醫生「犀利一句」看破　網驚：神醫啊～

▲國父紀念館跨年人流管制。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／綜合報導

只是不想去跨年人擠人也要被質疑！一位女網友在上個月31日發文表示，自己去看病時，醫生和她閒聊晚上要去哪裡跨年，原po回答「沒有」之後，醫生竟拋下一個「犀利問題」讓她當場傻住。網友看完紛紛認為這位醫生是神醫，「醫生想當你的朋友約你去玩，這是套路啊！」

這位女網友在Dcard上表示，「剛剛去看醫生，然後醫生他們就聊到要跨年要去哪裡玩。」原po表示，其中一位醫生順勢問她有沒有要去跨年，她回答「沒有」後，醫生竟然超殺吐出一句「那妳有朋友嗎？」這句話就在她的腦中迴盪了3次，並滿頭問號表示，「難道我沒朋友還被發現了......但我只是想待在家不想出去人擠人啊......」。

▲ 美國紐約時報廣場（Time Square）跨年人潮。（圖／路透社）

貼文一出，網友表示，「笑死」、「神醫啊」、「觀閣下脈象就知道閣下肯定是邊緣奇才阿！真D太神啦」、「醫生想當你的朋友約你去玩，這是套路啊」、「醫生只是想確認，是不是也有人和他一樣沒朋友吧？」、「我也沒朋友...」。

不過單身也有單身的玩法，本站去年聖誕節曾報導過《單身他聖誕節訂「9塊炸雞桶+比薩」自己吃 前輩教3招騙外送員：裝人多》，萬一真的沒朋友也不怕尷尬。當時有位男網友在PTT上表示，自己聖誕節準備獨享大餐，想叫一份9塊炸雞桶，再配上Pizza爽爽吃，但是又很怕外送員來的時候太淒涼，因此詢問網友有沒有什麼化解尷尬的方法。

「前輩們」普遍表示，主要有3招來營造房間內很多人的假象，分別是運用聲音、道具和演技，「放罐頭笑聲，假裝客廳塞滿朋友」、「看直播精華，這樣家裡很像有別人在」、「擺麻將桌，假裝有咖」、「邊拿電話邊收貨，嘴上要說：東西都到了你們人咧？齁，慢欸！」

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