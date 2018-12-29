月薪30萬1棟房！女友「15天刷40萬」2卡全爆　未來岳母伸魔爪…他崩潰了

▲女友不僅刷爆他的卡，連未來岳母都逼他過戶房子。示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

網搜小組／綜合報導

「交往前3個月對女友很好，包包、衣服、保養品全都買，才造成她貪得無厭！」一名男網友自開公司，若加上工程與業績獎金，月薪30萬根本不是問題，名下還有一棟房子與一輛進口車凌志（Lexus），雖然擁有高薪，但女友半個月就買40多萬刷爆他的卡，甚至被未來岳母伸魔爪逼婚說，「以後結婚房子要過給我女兒」，這一席話讓他傻爆眼，氣得想分手放生。

該名男友在匿名粉專「靠北女友」PO文說，他有一間公司，雖然工作偏粗重工作，但1個月薪水也有10至20萬，有時候加上工程與業績獎金，月收入就會超過30萬，但前幾年事業剛起步，需要買禮物應酬，導致入不敷出，「今年我才賺了很多回來。存了人生的第一桶金，有了一棟房子，也購入了一台Lexus。」

▲男網友曬出自己的帳戶，證明自己沒有騙人。（圖／翻攝自靠北女友）

看似美好人生的他，卻遇到這位拜金女友，讓他開始懷疑是不是自己賺太少了，不然怎麼都不夠女友花；他崩潰表示，與女友在一起前3個月超捨得花錢，包包、衣服、保養品他都大方買單，但也逐漸發現女友越來越貪心，他分別給女友30萬與15萬的卡額度的信用卡，「但才不到半個月我收到了銀行通知說『額度不足』...？？」

男友氣得跑去詢問說，「為什麼要花那麼多？我的錢不是白來的，到底買了什麼？」面對質問，女友則是撒嬌回說，「老公我只是想買東西，一不小心買了太多......就這些而已，我也不知道為何買這麼多」，講完手還指著身邊的購買物品，但發現男友想要收回卡後，她瞬間飆淚想請求的原諒，失敗告終進入冷戰階段。

▲面對不好的另一半，提早放生才是對的。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

面對女友的柔情攻勢，他還是心軟地和好，並辦了一張「XX享樂卡」給女友用，並請未來岳母吃飯，沒想到誤入鴻門宴。女友媽媽直接表明姿態說，「阿姨我吼也是過來人，我覺得你的錢都該讓xx（女兒名字）管管，男人好好賺錢女人顧好錢，這樣才不會亂花錢，還有房子結婚後要過給我們xx（女兒名字）。」

未來岳母的逼婚表態，讓男友回敬說，「阿姨，我覺得這個是以後我和xx的事情，我會慢慢來的」，四兩撥千金回覆。但女友媽媽也不是省油的燈，再搬出自己親生經驗，以教導的嘴臉說，「我老公也是把錢給我管，你看我們也不好好的？」一字一句努力說服。

▲別跟自己賺的錢過不去。示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

男友只好拿出事業來擋，「我覺得我現在還在起步，這個時間點不太方便！」婉轉拒絕結婚一事。女友媽媽直接使出大絕搬出長輩身分勸說，「哎呀年輕人不懂，我們做長輩的用心$@%&......」，看女兒男友講不通後，直接淚灑現場博取同情。

男友崩潰寫道，看到女友媽媽哭，他耐心崩盤交代「公司有事要忙」完後，直接買單離去，「女友她姊、閨蜜也來勸我，但我都沒聽，可是我現在完全不知道要怎樣下去。」

網友紛紛留言安慰說，「放生吧！你假裝公司倒欠債，看她還會不會跟著你，肯定人間消失」、「40萬你拿去酒店，裡面的人會把你當成神明在拜」、「會靠北代表還愛著對方，能不能再溝通一下，別放生她出來害人...」、「醒醒吧，他們母女只想要拐妳的錢跟房子」；但原PO的貼文也引來許多女網友暴動說，「沒關係，我剛單身」、「來吧，我就是最佳女友 勤儉持家 床上也夠浪」。

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