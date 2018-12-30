公主女友怕辣！騎士弟暴吼奶奶「要說幾次」　哥忍多年：她連衛生紙都搬回家

▲現在奶奶為了配合公主，菜都改加微辣。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／綜合報導

「隱忍多年，不吐不快！」一名男網友昨晚po文抱怨，老弟有個公主病女友，除了看到長輩不會打招呼外，還不斷搜刮家中的日用品或食物，身為主人的他被迫東藏西藏；更氣的是，因為全家都吃辣，唯獨女生不吃，弟弟竟為此大聲斥責掌廚的奶奶，甚至要求大家配合她。

男網友在爆怨公社說道，「我家有個人的女朋友，看到家裡的人不會叫，家裡的衛生紙被她帶走，奶奶榨的甘蔗汁被她拿回去，拜拜完的水果被她帶回家，我們全家人都吃辣、她不吃，還叫男朋友去罵奶奶，叫奶奶不要煮辣......。」

▲女生經常A東西回家。示意圖，與本文無關。（圖／記者黃君瀚攝）

由於弟弟是軍人，不會經常回家；但奇妙的是，那位公主竟每天入住他們家，尤其夏天一到，對方停好車、進房鎖門，接著就是把電器全開，「我姑姑買給我奶奶用的洗衣機，她都當作她的在用，害奶奶只敢用手洗或用舊的洗衣機。」

有天晚上，家裡擺了兩顆火龍果，結果隔天一早就消失無蹤，而他只是問一下老弟，對方竟不耐煩地回，「吃掉就吃掉了，再買就好了啊。」男網友聽完超錯愕，直言「重點不是吃掉好嗎？是我們家買的東西，她憑什麼拿回她家吃，我們現在水果都藏起來，X的...自己家還要藏東西。」

▲就算弟弟不在家，女友照住不誤。示意圖，與本文無關。（圖／免費圖庫Pixabay）

還有一回更扯，那時原po在廁所大號，聽到弟弟對奶奶大聲吼罵，「不是跟妳說過不要炒辣嗎？要說幾次啊？一直炒辣她就不吃啊，炒這麼辣她怎麼吃？」事後，他替奶奶抱不平，不過老人家不打算計較，只是慈祥地說「算了算了」，而且現在也都改炒微辣。

隱忍好幾年的他，po文一次大爆發，而網友們也看不下去，紛紛怒道「吃的喝的都拿走就算了，罵奶奶是怎樣」、「何必對她客氣」、「誰家的女兒這麼沒教養」、「每天煮大辣給她吃」、「好沒品的查某」、「根本公主癌末期」。

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