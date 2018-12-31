連假南下！他陪女友喝「六千牛肉湯」排4小時崩潰　在地人曝私藏名單

▲台南牛肉湯店中當以六千最為知名，每天早上5點開始營業，常常8、9點就會賣完。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

近年提到美食之都台南，多數人腦海中小吃的第一印象，非「牛肉湯」莫屬，成了觀光客到訪時必吃特產。就有台北男網友趁著4天連假，和女友到府城旅行，在她央求下5點就到了「六千牛肉湯」店門前排隊，結果排了3個小時，前方居然還有約50人在等待，他傻眼又無奈，美好早晨就在等待中度過。

男網友31日一早在PTT發文，表示趁著連假和女友一同從台北南下旅遊，因為她想吃台南超人氣名店「六千牛肉湯」，只好捨命陪君子，清晨5點開店就跑來排隊，「已經排了快3小時，但是前面還有快50個人吧......。」

這樣瘋狂的排隊場景讓他十分納悶，「明明就是一碗牛肉湯而已！我覺得跟其他家應該也差不多。」無奈的是，女友就是堅持要吃，事前做功課就有猜到生意好到不行，前一天還特地先試探一番，如果排隊人超多要不要換別家吃？「但是她堅持六千才好吃」。

最後，越排他只覺得越頭痛，一早在路邊站了3個小時，想起當兵時國軍打靶夜射，早上都在射擊預習發呆一天那樣的光景，「有沒有連假排隊看起來至少要4個小時才能吃的六千牛肉湯的八卦？X！出去玩堅持要吃六千，排很久之後行程規劃被她打亂，頭很痛......。」

▲台南文章牛肉湯獲得不少在地人推薦。（圖／資料照）

文章貼上網，網友意見南轅北轍，「誰叫你要連假去」、「紅了以後就不想去吃了」、「你就走人讓她自己排呀」、「為了其他家不要排隊，你還是乖乖等吧呵呵」、「讓她排，到號在叫女友call你過去吃」、「雖然大家都說過譽，但上次去吃真的很好吃，升天」、「3點到現場才能快吃快走吧」、「就說成天排名店的就是台北人」。

此外，也有不少台南在地人分享私藏好康牛肉湯，不一定要堅持排六千，「文章也不錯喝阿，不用排這麼長」、「傳統菜市場裡隨便一家都ok」、「國華街好幾家都不錯啊，幹嘛一定要吃六千」、「隨便一間都好喝啦，不要浪費時間了」、「台南新營輝旺牛肉湯也超好吃，還不用排隊。」

甚至有網友說，六千一直以來排隊聞名，許多情侶等到不耐煩，摩擦和衝突就此產生，嚴重的還會分開，「我當兵隊長說六千常常排到情侶吵架分手，所言不虛。」

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