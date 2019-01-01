高雄跨年晚會「人潮80萬」遭質疑　韓國瑜：大家都很快樂

地方中心／高雄報導

高雄夢時代跨年晚會主辦單位宣稱有80萬人，不過這個數字遭到質疑「灌水」，韓國瑜市長簡單回應：「人數滿多，而且大家都很快樂」，意味著要在意「現場氣氛以及市民感受」，大家快樂就好！

▲韓國瑜市長跟夫人一同出席跨年倒數 。（圖／記者地方中心翻攝）

記者原本詢問韓國瑜市長對於跨年以及迎曙光活動滿不滿意，韓國瑜市長一轉頭就問旁邊一起受訪的高雄市議長許崑源滿不滿意，許議長立刻接話：「滿意、滿意」，記者又問人數呢？韓國瑜表示「人滿多的哇」，而且民視電視台也辦了很多年了，統一夢時代也辦了很多年，「大家都很快樂，我看到很多外國來的朋友，國外的朋友也很多」，隨後就說明年繼續後就轉身離開。

▲高雄跨年晚會人潮，主辦單位喊80萬人次遭質疑。（圖／記者洪正達攝）

對於韓國瑜喊出現場80萬人，有高雄網友在《ETtoday新聞雲》粉絲團留言表示，「高雄如果80萬，台北可能800萬了，而且夢時代那麼小可以塞得下80萬？我在高雄跨年好幾年了，怎麼看就不可能到10萬吧，太誇張，媒體越來越扯了喔，乾脆直接說2300萬人。」也有人認為，「80萬人？那邊擠得下？」

對此，《自由時報》報導，根據高捷統計，從跨年夜截至今晨0時，R6凱旋站出站人數為4萬9234人。至於去年跨年夜的人潮多少呢？據統計，凱旋站總運量統計至凌晨2時收班，總運量為4萬9272人。