新北元旦升旗　國旗裝正妹不畏低溫「超短褲」熱跳毛巾操

▲ 新北元旦升旗典禮，市民廣場萬人牽起好日子。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府2019年元旦升旗典禮1日在市民廣場舉辦，以「牽起我們的好日子」為主軸，搭配知名詞曲創作人林垂立領唱國歌，以及正妹舞蹈老師帶領民眾大跳毛巾操，吸引近萬民眾一同升旗，熱血的氛圍絲毫不受寒流影響。

市長侯友宜表示，國旗永遠在他心中，過去學生時代他就從來沒有缺席過升旗典禮，這是對國家的認同跟尊重，只有遇上豪大雨讓國旗無法展開，升旗典禮才會取消。這次典禮主軸是「牽起我們的好日子」，就是希望所有市民朋友2019年「站鬥陣、作伙行！」

民政局長柯慶忠表示，今年元旦升旗除了限量3000份的元旦運動毛巾，也有新北市各地的青農辛苦栽植的成果，包括有機蔬菜、蜂蜜、茶葉、魚產品罐頭、乾香菇、貢寮鲍，讓民眾跳完毛巾操後，也可以購買有機鮮食回家享用，過一個最健康的元旦假期。

此外，帶跳毛巾操的8年級正妹舞蹈教練有16年舞蹈經驗，這次設計的「毛巾健身操」動作簡單適合全家大小一起活絡筋骨。暖場表演也特別邀請雙溪「森巴阿嬤舞團」、八里「中東蛇腰舞團」及瑞芳「天上社區」3在地長青團體帶來動感舞蹈，還有穿著國旗元素的元旦女孩穿梭會場，相當吸睛，成為民眾搶拍「嬌」點。

今年限量3000條「牽起我們的好日子」更吸引大量民眾索取，排隊人龍一路從紀念品領取處向外延伸到新站路，奪得頭香的黃先生更是12月31日晚上10點就到市民廣場漏夜排隊，冒著低溫足足排了11個小時，運動毛巾也是30分鐘內全數發送完畢。

黃先生說，他過去是新北市政府民政局員工，曾連續5年參與升旗活動，但今年意義非凡。他解釋，過去5年都是擔任工作人員，協助引導排隊的工作，今年第一次以民眾的身份參加活動排隊領毛巾，而且是排第一個，就是要以行動力挺新北市，同時也力表對侯市長的支持。

新北市政府大廳「新北好農元旦市集」也是從9點開市就吸引大批民眾購買，12個攤位直到中午12點買氣也絲毫不減。其中，新北市青農聯誼會會長香草達人王御庭、茶葉比賽常勝軍的三峽百年老茶莊谷芳有機茶園李昌峻、及養鮑30餘年取得產銷履歷認證的貢寮鮑養殖業者楊石熙都是新北的在地好料，絡繹不絕的購買人潮也成為今年元旦升旗典禮的另一個亮點。