幻象衝場好威！　竹市「元旦全家餐」與壽星同慶

▲（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

為慶祝2019年到來，新竹市政府元月1日在市府前廣場舉行元旦升旗典禮，超過200個機關團體熱情參與，現場由艸雨田舞蹈團及新竹女中儀隊等團體帶來精彩表演，更有5架幻象戰機震撼衝場，市長林智堅表示，「市政成果沒有奇蹟，只有累積」，將持續築夢踏實，他也許下三個願望，期許中華民國國泰民安、努力拚經濟，並祝福市民「2019幸福久久」。

活動7點30分正式開始，由風城青少年管弦樂團帶來輕快樂曲演奏及舞蹈表演，接著由艸雨田舞蹈團及新竹女中儀隊，帶來精采演出，接著由林智堅市長帶領全體市民一同唱國歌升旗，空軍第二聯隊更出動五架幻象2000戰機衝場，飛越新竹市政府的瞬間，獲得全場民眾熱烈鼓掌，一同迎接2019年嶄新開始。

「市政成果沒有奇蹟，是大家努力累積出來的成績」林智堅市長表示，感謝所有市民與市府團隊，在過去一千四百六十八天的努力，一個人如果做夢，夢想往往成為空想，但如果一群人做夢，這個美夢就能夠成真，林智堅市長強調，新竹市是適合逐夢，築夢踏實的城市，這座城市改變已經成真。

林智堅市長也分享小故事，表示三年前參與在地新竹光復高中活動時，陳定杰教練宣示「光復高中在四年內要打入HBL前十六強」，2018年不僅達成目標，更打進前八強，其中球員喬楚瑜更是抓下三十三個籃板球，寫下難得紀錄。林智堅市長強調，藉由這個故事，告訴市民新竹市政府同樣訂下目標勇往直前，不僅拿下五星縣市首長肯定，十二項國家卓越建設獎，及連續蟬連三年最幸福城市，這一切都是大家共同努力的成果。

林智堅市長表示，四年前期許要再造老舊公共空間跟環境，如今新竹車站、新竹公園、南寮漁港煥然一新，為孩子打造新校園運動，拚經濟方面則推行竹科X及香山精密園區等計畫，提供市民更優質的生活環境。林智堅市長在最後也許下三個願望，第一期盼中華民國國泰民安風調雨順，第二要共同來努力拼經濟，最後一個願望，祝福所有市民「2019幸福久久」。

慶祝2019元旦活動，市府規劃升旗典禮、元氣早午餐音樂市集宴，把90年歷史古蹟州廳變得不一樣，市民可以扶老攜幼參加升旗典禮完，在市府廣場漫遊散步，逛逛17個在地新竹味市集攤位，坐在露天咖啡座椅上，享用美味早餐，邊聆聽樂團帶來輕快音樂，度過一個輕鬆又愉快一個元旦假期，誠摯邀請市民元旦前來市府廣場，一起許下「新新竹新幸福-幸福加倍」心願。

1日升旗典禮，新竹市議會議長許修睿、副議長余邦彥帶領新竹市眾議員、空軍第二聯隊聯隊長(少將)鄧恩憐、新竹後備指揮部副旅長陳健祥、欣蕾舞蹈團藝術團長劉羽恩、新竹女中校長呂淑美、遠東巨城購物中心總經理羅仕清、空軍第二聯隊政戰主任張建農上校、新竹憲兵隊副隊長林俊宏及多位里長均到場共襄盛舉。