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台南心時代跨年來了「茄子蛋」　20萬人到場同歡

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▲「2019台南心時代跨年晚會」在高鐵台南站前廣場精彩登場，逾20萬人次同歡，迎接2019年到來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2019台南心時代跨年晚會」在高鐵台南站前廣場精彩登場，逾20萬人次同歡，迎接2019年到來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2019台南心時代跨年晚會」2019年12年31日晚上6時起在高鐵台南站前廣場精彩登場，晚會由new style的主持陣容小鐘、莎莎、郭彥均、李懿主持。市長黃偉哲體貼民意，選擇在台下與民眾倒數，逾20萬人次同歡，迎接2019年到來！

▲「2019台南心時代跨年晚會」在高鐵台南站前廣場精彩登場，逾20萬人次同歡，迎接2019年到來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2019台南心時代跨年晚會」在高鐵台南站前廣場精彩登場，逾20萬人次同歡，迎接2019年到來。（圖／記者林悅翻攝，下同）太鼓隊表演、紫宸表演團、白頻率樂團接力暖場後，「2019台南心時代跨年晚會」卡司，輪番上陣，不管是新生代人氣還是金曲歌王接唱，波波震撼，時時精彩。包括廣受年輕人喜愛的茄子蛋、宇宙人、吳汶芳；療癒系歌手蔡旻佑、曾沛慈；金曲歌王謝銘祐、張艾莉、翁立友；甜心女神愷樂、在地台式搖滾教主大支、陽光男孩大賀兄弟等熱情開唱，高潮不斷。而擔任晚會倒數前演出的是今年第四度勇奪金曲歌王的蕭煌奇，現場如癡如醉；倒數後壓軸的玖壹壹更是首度到台南參與跨年演出，不一樣的視覺享受，尖叫聲不斷，民眾久久不散！

▲「2019台南心時代跨年晚會」在高鐵台南站前廣場精彩登場，逾20萬人次同歡，迎接2019年到來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2019台南心時代跨年晚會」在高鐵台南站前廣場精彩登場，逾20萬人次同歡，迎接2019年到來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

主辦單位新聞及國際關係處指出，台南跨年照往例講求低碳環保，不放煙火，今年主題「每個市民都可以是大明星」，除了邀請最有臺南味的金曲歌王謝銘祐倒數，並特別邀請在各領域為了夢想努力耕耘的小市民一起上台，希望創造「只要在臺南努力生活，人人都可以是大明星」的新價值，邀請的市民包括青年創業代表劉鎮宇，新農人代表許復堡、吳明哲，榮獲國際大獎的熊鳳玉、羅家榆、張簡麗華、黃彥儒，以及來自不同國家卻選擇在臺南定居的大洞敦史、Robert Dawson、Damien Trezise等人，與現場民眾一起倒數。強調「跨年倒數是晚會最高潮，該讓民眾盡興」的黃偉哲市長，選擇在台下陪民眾倒數，並提前與新市府團隊上臺亮相。

▲「2019台南心時代跨年晚會」在高鐵台南站前廣場精彩登場，逾20萬人次同歡，迎接2019年到來。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「2019台南心時代跨年晚會」在高鐵台南站前廣場精彩登場，逾20萬人次同歡，迎接2019年到來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長感謝來到現場的每一位民眾，議長郭信良領軍的市議會，各界貴賓及贊助商同來共襄盛舉。黃偉哲市長指出很高興，這麼多好朋友來到現場參加台南跨年。黃偉哲市長認為此刻給大家最好的禮物有三個，第一個禮物就是講話講短一點；第二個禮物就是把倒數時間給來到現場的民眾；第三個禮物則是看到陳永和大哥，最強的里長，還有台南市教育產業理事長侯俊良，這麼多好朋友來到歸仁沙崙高鐵站的站區，共同度過這個難忘的2018跨年，迎接2019，所以要祝福大家，身體健康，事事如意，豬年行大運，諸事大吉！

▲「2019台南心時代跨年晚會」在高鐵台南站前廣場精彩登場，逾20萬人次同歡，迎接2019年到來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2019台南心時代跨年晚會」在高鐵台南站前廣場精彩登場，逾20萬人次同歡，迎接2019年到來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府表示，跨年三部曲除了二部曲的跨年晚會之外，還有首部曲北門井仔腳賞夕陽及三部曲的二寮迎曙光，由於二寮觀日出活動受限交通及地形因素，為維護民眾旅遊品質，今年仍將進行交通及3千名遊客的總量管制，負責二寮日出的西拉雅風管處希望採預先索票以控制上山人數，建議您及早規劃行程並視體力狀況參與，且於虎頭埤元旦升旗暨健行活動一同迎接2019年的到來！

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