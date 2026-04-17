台南北區民宅火警驚見漫畫雜物山　里長勸說奏效2.5公噸垃圾清出

▲台南市北區民宅火警，屋內堆滿漫畫與雜物宛如小山，在里長協助清理，共清出約2.5公噸垃圾。（記者林東良翻攝，下同）





記者林東良／台南報導

台南市北區文賢路一處民宅日前發生火警，消防人員入內搶救時，赫然發現屋內堆滿大量漫畫書與雜物，從一樓到三樓幾乎「無落腳處」，宛如漫畫堆成的小山，場面驚人，也讓第一線救災人員直呼驚險，所幸火勢迅速撲滅，未釀成更大災害。

據了解，該屋主過去曾經營書店，一樓至今仍堆放大量書籍與漫畫，二、三樓則除書本外，還囤積許多回收物品，長期未清理形成潛在火災風險。此次火警雖未造成重大傷亡，但也暴露出雜物堆積帶來的居安隱憂。

北區區公所隨即介入處理，透過文成里里長蘇來椿出面與屋主溝通，釋出協助善意，並要求儘速清除屋內雜物及回收物，以避免影響鄰里安全。經里長多次勸說後，屋主態度軟化，於４月15日開始展開清理作業。

過程中，屋主因顧慮隱私，不願外人進入屋內，僅同意里長協助整理。里長提供垃圾袋並親自投入清理，至16日傍晚已將屋內所有雜物與回收物清除完畢，總計清出約2.5公噸垃圾。區公所也即時聯繫清潔隊進行清運，讓周邊環境恢復整潔。

至於仍堆放於一樓的大量漫畫書，區公所原擬協助媒合回收業者收購，但屋主表示這些書籍具有歷史價值，不願出售予回收商，並承諾將自行規劃處理與販售，避免再次造成安全疑慮。

北區區長潘寶淑提醒，民眾應定期整理居家環境，保持逃生動線暢通，切勿讓雜物堆積影響安全。區公所也已請各里長盤點轄內類似情形住家，加強宣導與輔導，避免類似事件再度發生。