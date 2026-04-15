嘉義民雄幸福巴士啟用　交通部補助打造永續運輸

▲民雄鄉幸福巴士正式啟動，串聯城鄉交通最後一哩路 。（圖／民雄鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導



為落實「交通平權」並因應城市化發展帶來的交通落差，嘉義縣民雄鄉公所積極爭取交通部公路局補助，於今（15）日隆重舉行「開往幸福〜民雄幸福巴士啟用典禮」。由民雄鄉長林于玲主持，嘉義縣副縣長劉培東、建設處長郭良江、嘉義監理所所長張耀輝及各界貴賓共同剪綵，宣布民雄鄉正式進入公共運輸永續發展的新里程。

民雄鄉為嘉義縣最大鄉鎮，轄內 28 村幅員遼闊且學府林立。林于玲鄉長表示，鄉內擁有中正、嘉大等 5 所大專院校及多所中小學，通勤與就學需求甚鉅。為確保偏遠部落及長者出行的可及性，公所與縣府及成功汽車多次實地會勘，最終規劃出三條路線：

幸福 1 路（北天宮—民雄火車站）：每日往返各 2 班，共 4 班次。

幸福 2 路（頂土庫—民雄火車站）：每日往返各 2 班，共 4 班次。

幸福 3 路（高鐵接駁專線）：需於二天前預約，每日 4 班，便利接駁至嘉義高鐵站。

幸福巴士自 4 月 1 日起試營運，車輛全面配置多卡通系統，支援敬老卡、愛心卡使用。這不僅能減輕長者購物與學生通學的經濟負擔，更透過後台數據建置，提升運輸覆蓋率。林鄉長強調，幸福巴士的啟用是「人本交通」的具體實踐，期盼藉此優質服務，讓幸福接力、愛在民雄。