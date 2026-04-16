4年一科盛典登場！安平開台天后宮迎媽祖上香山　4／25、26遶境祈福

▲安平開台天后宮4年一科「上香山迎媽祖」將於4月25、26日登場。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平年度宗教盛事即將登場！4年一科的安平開台天后宮「上香山迎媽祖」湄洲晉香聖駕回鑾遶境大典，將於4月25、26日盛大舉行，除在漁光島舉辦「迎媽祖上香山」科儀外，並展開為期2天的安平區內遶境活動，預計將有40多頂神轎與各交陪廟宇共襄盛舉，場面熱鬧。

安平開台天后宮指出，「迎媽祖上香山」為安平區首個核定登錄的市定民俗活動，具有深厚歷史意義。該儀式象徵將媽祖迎送至大陸湄洲祖廟「省親」，探望雙親與回祖廟進香，核心精神在於弘揚孝道，體現飲水思源與慎終追遠的文化價值。

此一傳統起源於清代，當時安平媽祖定期渡海前往湄洲祖廟進香。至日治時期因戰亂與時局影響中斷，戰後為延續信仰，改於安平海邊設壇，以「遙祭」方式向湄洲方向行禮，象徵不忘本源與思鄉之情，逐漸發展為今日4年一科的重要遶境活動，成為地方重要文化記憶。

天后宮主委盧友禮表示，今年活動內容豐富，除「上香山」儀式外，還有象徵無形文化資產的香山、香窟、布兵旗等傳統科儀，並搭配4月22日至24日登場的「八班夜巡」與神童陣頭，展現廟埕文化魅力。25日晚間更邀請明華園歌仔戲團，由孫翠鳳領軍演出《蓬萊仙島－漢鍾離》，增添活動亮點。

▲八班夜巡與歌仔戲演出等活動，展現廟埕文化魅力。

此外，遶境期間鼓勵民眾於住家門前設置香案迎駕，廟方也貼心準備燈籠、八仙彩與祈願卡供信眾索取，讓參與民眾能一同為地方祈福。

▲安平開台天后宮4年一科「上香山迎媽祖」的神童上相。（記者林東良翻攝）

安平區長蕭泰華表示，媽祖信仰蘊含深厚孝道精神，透過「上香山迎媽祖」活動，不僅傳承文化，也希望讓孝道價值在社會中持續發揚，並祈求地方平安順遂。