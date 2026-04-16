　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

4年一科盛典登場！安平開台天后宮迎媽祖上香山　4／25、26遶境祈福

▲安平開台天后宮4年一科「上香山迎媽祖」將於4月25、26日登場。（記者林東良攝，下同）

▲安平開台天后宮4年一科「上香山迎媽祖」將於4月25、26日登場。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平年度宗教盛事即將登場！4年一科的安平開台天后宮「上香山迎媽祖」湄洲晉香聖駕回鑾遶境大典，將於4月25、26日盛大舉行，除在漁光島舉辦「迎媽祖上香山」科儀外，並展開為期2天的安平區內遶境活動，預計將有40多頂神轎與各交陪廟宇共襄盛舉，場面熱鬧。

安平開台天后宮指出，「迎媽祖上香山」為安平區首個核定登錄的市定民俗活動，具有深厚歷史意義。該儀式象徵將媽祖迎送至大陸湄洲祖廟「省親」，探望雙親與回祖廟進香，核心精神在於弘揚孝道，體現飲水思源與慎終追遠的文化價值。

▲安平開台天后宮4年一科「上香山迎媽祖」將於4月25、26日登場。（記者林東良攝，下同）

此一傳統起源於清代，當時安平媽祖定期渡海前往湄洲祖廟進香。至日治時期因戰亂與時局影響中斷，戰後為延續信仰，改於安平海邊設壇，以「遙祭」方式向湄洲方向行禮，象徵不忘本源與思鄉之情，逐漸發展為今日4年一科的重要遶境活動，成為地方重要文化記憶。

▲安平開台天后宮4年一科「上香山迎媽祖」將於4月25、26日登場。（記者林東良攝，下同）

天后宮主委盧友禮表示，今年活動內容豐富，除「上香山」儀式外，還有象徵無形文化資產的香山、香窟、布兵旗等傳統科儀，並搭配4月22日至24日登場的「八班夜巡」與神童陣頭，展現廟埕文化魅力。25日晚間更邀請明華園歌仔戲團，由孫翠鳳領軍演出《蓬萊仙島－漢鍾離》，增添活動亮點。

▲安平開台天后宮4年一科「上香山迎媽祖」將於4月25、26日登場。（記者林東良攝，下同）

▲八班夜巡與歌仔戲演出等活動，展現廟埕文化魅力。

此外，遶境期間鼓勵民眾於住家門前設置香案迎駕，廟方也貼心準備燈籠、八仙彩與祈願卡供信眾索取，讓參與民眾能一同為地方祈福。

▲安平開台天后宮4年一科「上香山迎媽祖」將於4月25、26日登場。（記者林東良攝，下同）

▲安平開台天后宮4年一科「上香山迎媽祖」的神童上相。（記者林東良翻攝）

安平區長蕭泰華表示，媽祖信仰蘊含深厚孝道精神，透過「上香山迎媽祖」活動，不僅傳承文化，也希望讓孝道價值在社會中持續發揚，並祈求地方平安順遂。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 5255 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iPhone鎖定狀態被盜走32萬！YTR揭漏洞
明天鋒面接近「午後北東轉溼」　周末雨勢擴大
京都男童案4疑點　「台灣旅行」藏玄機
台南私幼淪凌虐營！13童慘遭強行餵食又裝箱狂搖　魔鬼教保員曝
快訊／7檔飆漲「抓去關」新名單
大坑步道停車場男屍　氣溫30度穿羽絨服

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

從尖峰到離峰　雲林大用戶學「用電新節奏」

汛期備戰！南消六大隊攜手安南區公所操筏演練　強化防災應變力

白沙屯媽祖進香應援！徐國勇、劉建國補給香蕉送暖

玉山國家公園邁入41周年　邀首代《雲上守護者》細數保育巡查心路

4年一科盛典登場！安平開台天后宮迎媽祖上香山　4／25、26遶境祈福

雲林承辦全國保健會議　一舉奪8大獎成績亮眼

擴大高風險場所！首納28家倉儲物流業　張善政：從源頭強化防災

獅子會捐贈花蓮慈院行動篩檢車！　同步簽署合作備忘錄

台南強化融合教育！校長IEP研習登場　打造特教支持系統

促進多元族群理解　 移民署邀新住民體驗印度神話文化

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

粉紅超跑擋不住「小香燈腳」魅力！　轎班大哥暖心護幼園童鑽轎底

最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

狗狗想逛「百貨公司」卻打烊　小爪拍門根本急壞了XD

李貞秀開戰怒轟偽君子！　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

從尖峰到離峰　雲林大用戶學「用電新節奏」

汛期備戰！南消六大隊攜手安南區公所操筏演練　強化防災應變力

白沙屯媽祖進香應援！徐國勇、劉建國補給香蕉送暖

玉山國家公園邁入41周年　邀首代《雲上守護者》細數保育巡查心路

4年一科盛典登場！安平開台天后宮迎媽祖上香山　4／25、26遶境祈福

雲林承辦全國保健會議　一舉奪8大獎成績亮眼

擴大高風險場所！首納28家倉儲物流業　張善政：從源頭強化防災

獅子會捐贈花蓮慈院行動篩檢車！　同步簽署合作備忘錄

台南強化融合教育！校長IEP研習登場　打造特教支持系統

促進多元族群理解　 移民署邀新住民體驗印度神話文化

張書豪不捨剴剴「體重不到兒子一半」　嘆：不是自己沒事就好

50歲佘詩曼出道29年「維持22吋腰」秘訣曝光　親揭自動掉秤體質！

桃園男超商偷拍短裙女！隔天巧遇再拍一次被抓包　代價出爐

從尖峰到離峰　雲林大用戶學「用電新節奏」

一文看懂民主基金會為何補助鄭麗文赴中　綠營2024也拿1300萬

嘉義翁燒木材跌倒爬不起「活活燒成焦屍」　兒目睹慘狀崩潰

韓團CORTIS現身上海　目擊者稱：「50輛私生跟車」還留滿地垃圾

民眾黨開除李貞秀　柯文哲：言多必失、人生還很長

超越科切拉！YG、JYP、HYBE、SM破天荒同台　朴軫永打造KPOP音樂節

金門623年「陳顯墓」遭盜掘　警10天內逮人...陳福海頒破案獎金

【22歲成大生車禍亡】父母痛失獨子心碎認屍　校方將致畢業證書

地方熱門新聞

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

桃園交通罰單收入　四年暴增26億　

屏東考照一位難求　交長承諾增名額

桃園詐騙金額單月達8.4億　林政賢籲強化科技打詐

深夜攔查驚見消音黑槍！嘉義警「神預感」

南科奇美醫院施工驚見史前遺留啟動搶救發掘守護文化資產

暖心企業捐贈1600副太陽眼鏡守護台南消防員勤務安全

郭國文登記連任台南民進黨部主委賴系立委齊挺展現團結拚2026

嘉義民雄幸福巴士啟用　交通部補助打造永續運輸

金門智慧交通只做半套？

電纜地下化不能停！陳亭妃盯電網韌性、人力缺口護台南供電安全

翁思親深夜徒步尋人迷途　潮州警護他平安返家

大甲媽遶境倡善！企業捐款破1200萬長守護失依兒童不間斷！　

壓力掉髮年輕化！王正坤曝6大高風險族群壓力成隱形元兇

更多熱門

相關新聞

老桃園四大廟串聯遶境　老桃園文化復興關鍵

老桃園四大廟串聯遶境　老桃園文化復興關鍵

桃園市副市長蘇俊賓今（28）日下午出席「年度桃園都城隍公爺文化祭活動」，蘇俊賓與西廟主委游財登，立法委員萬美玲等人與數百信眾共同參與城隍公爺起駕遶境儀式，祈求眾神持續守護桃園、延續百年信仰力量。

大園貴文宮遶境祈福　蘇俊賓赤腳過火祈平安

大園貴文宮遶境祈福　蘇俊賓赤腳過火祈平安

台南安平開台天后宮添文物科頂科技董事長捐贈紅木神明桌

台南安平開台天后宮添文物科頂科技董事長捐贈紅木神明桌

台南安平開台天后宮受邀參加印尼元宵嘉年華

台南安平開台天后宮受邀參加印尼元宵嘉年華

台南400甲辰年府城迎媽祖巧合連連

台南400甲辰年府城迎媽祖巧合連連

關鍵字：

安平開台天后宮迎媽祖上香山遶境祈福

讀者迴響

熱門新聞

殺子繼父正臉曝光　外遇扶正去年底再婚

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

獨／媳婦哭求白沙屯媽祖！婆婆今尋獲遺體

每月清槍21次「降33%攝護腺癌」！醫揭各年齡建議次數

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

快訊／台新證14日下單大亂　公司：錯帳9000筆「全吃下」

AV女神悄來台看棒球！球場暴動本人驚：大家認識我？

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

古林睿煬遭火腿抹消一軍

大谷翔平「只投不打」先發　對戰陌生的大都會

更多

最夯影音

更多
鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗
川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面