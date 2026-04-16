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AI上線！南市勞工局開課教做圖卡短影音　強化公務行銷力

▲台南市勞工局辦理AI行銷實戰班，強化公務人員數位應用能力。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局辦理AI行銷實戰班，強化公務人員數位應用能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為因應數位社群時代來臨，提升公務行銷與服務效能，台南市政府勞工局16日在曾文市政願景園區舉辦「AI行銷力：公務宣導圖卡與短影音速成實戰班」，導入生成式AI技術，協助同仁快速掌握圖卡與影音製作能力，提升政策宣導效率。

▲台南市勞工局辦理AI行銷實戰班，強化公務人員數位應用能力。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局表示，本次課程以實務操作為導向，透過AI工具應用，讓學員可運用手機在短時間內產出高品質宣傳圖卡與短影音，不僅節省傳統設計與剪輯所需時間，也能即時回應政策推廣需求，強化與民眾的溝通效果。

▲台南市勞工局辦理AI行銷實戰班，強化公務人員數位應用能力。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基指出，隨著社群媒體成為主要資訊傳播管道，公部門宣導方式也需與時俱進。傳統製圖與剪輯流程耗時費力，透過生成式AI導入，能有效提升工作效率與內容品質。本次特別邀請專家許崧庭博士授課，內容涵蓋AI應用趨勢、圖卡設計與短影音製作實作，協助同仁將科技工具實際應用於日常業務。

▲台南市勞工局辦理AI行銷實戰班，強化公務人員數位應用能力。（記者林東良翻攝，下同）

王鑫基局長強調，「好還要更好」，期許同仁透過課程持續精進職能，將所學帶回單位實際運用，發揮更高工作效能。勞工局也持續扮演人才培育「桶箍」角色，整合訓練資源、提升培訓品質，打造優質公務人才。

▲台南市勞工局辦理AI行銷實戰班，強化公務人員數位應用能力。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局指出，該局已連續15年榮獲TTQS金牌肯定，未來將持續規劃多元培訓課程，結合創新科技與專業能力，培養具競爭力的人才，進一步提升公共服務品質。

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