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謝金燕熱舞嗨翻！女粉絲「殺豬式狂叫」全直播　網崩潰：好想轉台

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網搜小組／綜合報導

全民「姐姐」謝金燕在跨年夜擔任「2019就愛桃園擁抱美好跨年晚會」開場，一上台就瞬間讓粉絲嗨到最高點，但也有許多在家中看電視、網路直播的網友發現，現場收音全被一名女粉絲「失控」的尖叫聲蓋掉，「她的尖叫聲害我轉台了」。

謝金燕場就先是迎來「變形巴士」，每每一進車裡，出來就是另一套服裝，隨後甚至連「飛機」都開出來，更把「健腹器」都搬上台「邊做邊唱」，一路演唱《練舞攻》、《極速》、《Turn口罩》、《跳起來》與《姐姐》等組曲，30分鐘的表演讓全場嗨翻，最後更是送出台上的20台健腹器。

▲▼謝金燕熱舞嗨翻！女粉絲「殺豬式狂叫」全直播　網崩潰：好想轉台。（圖／翻攝爆怨公社、爆廢公社）

▲▼網友看轉播看到崩潰。（圖／翻攝爆怨公社、爆廢公社）

▲▼謝金燕熱舞嗨翻！女粉絲「殺豬式狂叫」全直播　網崩潰：好想轉台。（圖／翻攝爆怨公社、爆廢公社）

許多網友紛紛在臉書社團「爆怨公社」、「爆廢公社」發文表示，現場的一名女粉絲在現場「慘叫」，「尖叫跟慘叫差很多好嗎？吵死人了⋯聲音又難聽到靠北⋯⋯謝金燕全場表演就聽她慘叫就好了」、「整場謝金燕的表演就這樣給妳毀了⋯讓我好好看表演行嗎？全台灣的人都知道妳在叫了」，至少有3名網友PO出類似文章，Youtube上的直播也是罵聲連連。

網友看完紛紛留言，「我的天啊！聽不到10秒就聽不下去了」、「我剛剛以為在看奪魂鋸~I wanna play a game」、「真的很吵，吵到我轉台，我媽還說是在殺豬喔！」、「他紅了，我連滑三個文都是在說他」、「我還以為發生慘案了，叫成這樣還好沒人報案」、「就算是鐵粉已經吵到別人了」、「 聽到我躁鬱症都快發作了」。

▼謝金燕。（圖／年代提供）

▲▼謝金燕。（圖／年代提供）

▲▼謝金燕。（圖／年代提供）

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關鍵字：謝金燕,2019,桃園,跨年,殺豬

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