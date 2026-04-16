迎世界地球日　黑松教育基金會邀桃園16校小學生提出氣候變遷解方

▲八德區霄裡國小學生在校內照顧柯爾鴨，成為最好的生命教育。（圖／黑松教育基金會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接4月22日世界地球日，長期耕耘環境教育的黑松教育基金會，陪伴桃園小學師生解決環境議題。114學年度基金會以「氣候行動愛地球」為主題，持續推動「黑松愛地兒點子計畫」，邀集16所桃園國小學生參與，在老師的引導下提出氣候變遷解方。

計畫推動至今邁入第11年，基金會已陪伴師生產出142個創意環境提案，逐步深化校園永續行動。基金會16日準備500份「種子鉛筆」作為獎勵，期盼在學生心中播下環境永續學習的種子，讓環境行動在校園中持續萌芽成長。

從環境中自我覺察 培養孩子的同理與自信

「愛地兒點子計畫」以啟發和培養孩子的環境意識為核心，運用「5步驟─探索問題、定義問題、發想點子、測試點子、分享宣言」，鼓勵學生將創意化為實際行動，落實永續理念。在探索主題的過程中，老師們驚喜發現許多學生在「環境觀察」與「自我覺察」有所成長，而這些學習歷程中的轉變，也正呼應教育界近年日益重視的「社會情緒學習」（Social and Emotional Learning，簡稱SEL）。

以八德區大安國小為例，學生走訪「八德埤塘公園」，在老師的引導下，以身體感受環境差異，發現埤塘邊很涼爽，但校門口卻很炎熱，從皮膚的接觸，感受到樹蔭下與大太陽下的水泥地有明顯溫差。而在與長輩進行環境議題宣導互動時，孩子則能在過程中細心觀察對方的反應，判斷訊息是否被理解，並適時調整說明方式，展現「社會同理心」。

八德區霄裡國小的學生觀察校園內飼養的柯爾鴨，因天氣炎熱而大口喘氣，主動為飼養區域加裝了灑水器與植生牆，參與照顧的過程中，一名原先因重度自閉而受情緒所困的學生，更因此找到了目標和成就感，霄裡國小李士豪主任欣慰表示：「原本這位學生『爆炸』的時候，完全無法控制，我身上都是他踢的腳印。後來請他負責飼養鴨子之後，出現了180度的轉變，連家長都說孩子變了一個人。」

▲大園區大園國小學生測量樹木固碳量後，為校樹製作「身分證」。（圖／黑松教育基金會提供）

量測樹木固碳量 學生發想減碳創意點子

「增能」是基金會長期以來推動環境教育的要素之一，這次針對老師辦理「樹木工作坊」增能課程，有助於老師將相關知識融入課程，帶領學生量測並計算校園以及周邊環境的樹木固碳量。大園區大園國小的學生在測量後，為校園內的樹木製作「身分證」，並利用汰舊課桌椅製成推車與裝飾品，減少處理廢棄物可能產生的碳排放，讓學生從日常行動中實踐環境保護，成為校樹的小小守護者。

▲桃園16所小學提出氣候解方，黑松教育基金會辦理「教師分享會」提供學校交流機會。（圖／黑松教育基金會提供）

新屋區社子國小邱于閔主任則帶領學生運用AI輔助寫程式，製作出「固碳計算機」，只要輸入樹木高度與胸高直徑，便能換算出同等碳排放量，並轉換成有感的「吹冷氣時間長度」，讓原本對孩子來說較為抽象的氣候議題能更貼近日常生活。至於桃園區龍山國小，才三年級的孩子們運用Wordwall網站，將桌遊的設計概念「升級」成網頁遊戲，透過遊戲互動學習氣候變遷知識，提升學習動機與理解程度，讓艱澀的知識推廣變得更有趣！