　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

迎世界地球日　黑松教育基金會邀桃園16校小學生提出氣候變遷解方

▲黑松教育基金會邀桃園16校小學生提出氣候變遷解方

▲八德區霄裡國小學生在校內照顧柯爾鴨，成為最好的生命教育。（圖／黑松教育基金會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接4月22日世界地球日，長期耕耘環境教育的黑松教育基金會，陪伴桃園小學師生解決環境議題。114學年度基金會以「氣候行動愛地球」為主題，持續推動「黑松愛地兒點子計畫」，邀集16所桃園國小學生參與，在老師的引導下提出氣候變遷解方。

計畫推動至今邁入第11年，基金會已陪伴師生產出142個創意環境提案，逐步深化校園永續行動。基金會16日準備500份「種子鉛筆」作為獎勵，期盼在學生心中播下環境永續學習的種子，讓環境行動在校園中持續萌芽成長。

從環境中自我覺察　培養孩子的同理與自信

「愛地兒點子計畫」以啟發和培養孩子的環境意識為核心，運用「5步驟─探索問題、定義問題、發想點子、測試點子、分享宣言」，鼓勵學生將創意化為實際行動，落實永續理念。在探索主題的過程中，老師們驚喜發現許多學生在「環境觀察」與「自我覺察」有所成長，而這些學習歷程中的轉變，也正呼應教育界近年日益重視的「社會情緒學習」（Social and Emotional Learning，簡稱SEL）。

以八德區大安國小為例，學生走訪「八德埤塘公園」，在老師的引導下，以身體感受環境差異，發現埤塘邊很涼爽，但校門口卻很炎熱，從皮膚的接觸，感受到樹蔭下與大太陽下的水泥地有明顯溫差。而在與長輩進行環境議題宣導互動時，孩子則能在過程中細心觀察對方的反應，判斷訊息是否被理解，並適時調整說明方式，展現「社會同理心」。

八德區霄裡國小的學生觀察校園內飼養的柯爾鴨，因天氣炎熱而大口喘氣，主動為飼養區域加裝了灑水器與植生牆，參與照顧的過程中，一名原先因重度自閉而受情緒所困的學生，更因此找到了目標和成就感，霄裡國小李士豪主任欣慰表示：「原本這位學生『爆炸』的時候，完全無法控制，我身上都是他踢的腳印。後來請他負責飼養鴨子之後，出現了180度的轉變，連家長都說孩子變了一個人。」

▲黑松教育基金會邀桃園16校小學生提出氣候變遷解方

▲大園區大園國小學生測量樹木固碳量後，為校樹製作「身分證」。（圖／黑松教育基金會提供）

量測樹木固碳量　學生發想減碳創意點子

「增能」是基金會長期以來推動環境教育的要素之一，這次針對老師辦理「樹木工作坊」增能課程，有助於老師將相關知識融入課程，帶領學生量測並計算校園以及周邊環境的樹木固碳量。大園區大園國小的學生在測量後，為校園內的樹木製作「身分證」，並利用汰舊課桌椅製成推車與裝飾品，減少處理廢棄物可能產生的碳排放，讓學生從日常行動中實踐環境保護，成為校樹的小小守護者。

▲黑松教育基金會邀桃園16校小學生提出氣候變遷解方

▲桃園16所小學提出氣候解方，黑松教育基金會辦理「教師分享會」提供學校交流機會。（圖／黑松教育基金會提供）

新屋區社子國小邱于閔主任則帶領學生運用AI輔助寫程式，製作出「固碳計算機」，只要輸入樹木高度與胸高直徑，便能換算出同等碳排放量，並轉換成有感的「吹冷氣時間長度」，讓原本對孩子來說較為抽象的氣候議題能更貼近日常生活。至於桃園區龍山國小，才三年級的孩子們運用Wordwall網站，將桌遊的設計概念「升級」成網頁遊戲，透過遊戲互動學習氣候變遷知識，提升學習動機與理解程度，讓艱澀的知識推廣變得更有趣！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 5255 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普宣布「以黎停火10天」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

迎世界地球日　黑松教育基金會邀桃園16校小學生提出氣候變遷解方

桃園敏盛推婚育獎勵新制　結婚補助最高20萬＋6年育兒津貼

台東40年老店回歸！「關山臭豆腐」傳6月復業　老饕喊：報復性吃爆

桃園青年局徵選10處示範場域　公私協力打造在地創生據點

基隆市政說明會信義區登場　謝國樑面對面與市民談施政

金門縣定古蹟「陳顯墓」遭盜挖　警跨海逮人檢方聲請羈押

移工返鄉途中車禍重傷　投縣府致贈慰問金盼早日康復

AI上線！南市勞工局開課教做圖卡短影音　強化公務行銷力

南消一大EMS訓練升級！導入AHA新知與骨針實作　強化救護戰力

從尖峰到離峰　雲林大用戶學「用電新節奏」

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

媽祖巡視西螺果菜市場　客人老闆超驚喜連生意都不顧了

壯觀空拍畫面曝！白沙媽三進三退衝朝天宮　香燈腳擠爆高呼：進喔

親吻土地23秒！財神總統參選嘉義市長　喊話張啓楷：退選吧

高虹安論文涉抄襲資策會期刊！　智財商業法院發回更審理由曝

白沙屯媽祖出巡中！還願還能分期　鑽轎底3類人千萬別試

迎世界地球日　黑松教育基金會邀桃園16校小學生提出氣候變遷解方

桃園敏盛推婚育獎勵新制　結婚補助最高20萬＋6年育兒津貼

台東40年老店回歸！「關山臭豆腐」傳6月復業　老饕喊：報復性吃爆

桃園青年局徵選10處示範場域　公私協力打造在地創生據點

基隆市政說明會信義區登場　謝國樑面對面與市民談施政

金門縣定古蹟「陳顯墓」遭盜挖　警跨海逮人檢方聲請羈押

移工返鄉途中車禍重傷　投縣府致贈慰問金盼早日康復

AI上線！南市勞工局開課教做圖卡短影音　強化公務行銷力

南消一大EMS訓練升級！導入AHA新知與骨針實作　強化救護戰力

從尖峰到離峰　雲林大用戶學「用電新節奏」

路透：美議員致函台灣立委　「對台軍售」數周內可望拍板

閨蜜艾薇戀上吳霏！　正宮崩哭現身吐「心碎內幕」：她覺得她沒有錯

粉紅超跑顯神蹟！夫病危插管「妻跪求媽祖」　3年後康復現身還願

楊勇緯亞錦賽摘銀進帳本季第一面獎牌　盼持續見證自己的成長

世界地球日將近　從校園到球場的永續實踐浮現新樣貌

UBA女子決賽攻蛋！文化拼2連霸王玥媞挑戰得分紀錄、北市大戰舞重返榮耀

Macbook Neo 成蘋果「最特別產品」　持續努力實踐環境守護承諾

完全沒症狀！苗栗男首篩檢「腸道藏6腫瘤」　醫：家族史風險高5倍

【李乾龍座車追蹤器曝光】實體已丟「覺得是小事」　婉拒人身保護

地方熱門新聞

歇業半年傳好消息！關山臭豆腐6月復出

黑松教育基金會與桃園16國小　提氣候變遷解方

移工返鄉途中車禍重傷

敏盛推婚育獎勵　結婚補助20萬＋6年育兒津貼

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

「陳顯墓」遭盜挖檢方聲請羈押

桃園交通罰單收入　四年暴增26億　

桃園徵選10處示範場域　打造在地創生據點

基隆市政說明會信義區登場　謝國樑面對面與市民談施政

AI上線！南市勞工局開課教做圖卡短影音強化公務行銷力

苗栗張可欣當選最年輕鎮長

屏東考照一位難求　交長承諾增名額

南消一大EMS訓練升級！導入AHA新知與骨針實作強化救護戰力

汛期備戰！南消六大隊攜手安南區公所操筏演練強化防災應變力

更多熱門

相關新聞

花蓮率團赴台中取經　觀摩精品咖啡全鏈模式

花蓮率團赴台中取經　觀摩精品咖啡全鏈模式

為進一步提升花蓮精品咖啡的國際競爭力並建構產業鏈高度，花蓮縣政府農業處13日率領縣內精品咖啡農友及經營業者組成產經考察團，遠赴臺中「四角林咖啡莊園休閒農場」進行深度實地考察，並由農場主任邱文彬接待。此次跨縣市交流的核心重點，聚焦於「生態共榮、產業一體化、體驗經濟」三大面向，意在為花蓮咖啡農尋求由「產地」轉型為「品牌與休閒載體」的關鍵解方。

7-11自帶杯最高折15元！全家涼麵套餐優惠

7-11自帶杯最高折15元！全家涼麵套餐優惠

民雄鳳梨遭旱災，鄉長林于玲現勘爭取救助

民雄鳳梨遭旱災，鄉長林于玲現勘爭取救助

新北市用AI氣象預警掌握天機智慧防災

新北市用AI氣象預警掌握天機智慧防災

國際知名大氣化學學者、中研院士翁玉林辭世　享壽80歲

國際知名大氣化學學者、中研院士翁玉林辭世　享壽80歲

關鍵字：

世界地球日黑松教育基金會桃園小學生氣候變遷解方

讀者迴響

熱門新聞

川普宣布「以黎停火10天」

獨／媳婦哭求白沙屯媽祖！婆婆今尋獲遺體

收費被問「香燈腳來吃不是都免費嗎？」店家傻眼

糖化血色素9.7→5.8！她「白飯照吃」狂瘦10kg　關鍵3招曝

害精蟲游不動！「1款飲料」是泌尿道災難　醫示警了

LINE聊天頁面改版　一票人嫌難用

千元發票中百萬夢碎！沒打統編仍被揪出「營業人」　國稅局不給獎

白沙媽、張仙姑接力　失蹤婦遺體離家4km水圳被尋獲

菡生婦幼診所傳詐領健保費　停診2天

京都男童案4大疑點　前警揪繼父破綻

壯壯「低胸包不住上圍」由上往下拍！

台股飆新高　2檔ETF規模飛越千億大關

台新證爆下單錯帳17億元全吃下　金管會：逐筆釐清中

離家3年忘了關窗　地板被鳥屎淹沒畫面曝

中正大學前校長涉詐欺　被控A走上億補助

更多

最夯影音

更多
京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的
白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面