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影／邰智源跨年夜打電競被罵翻　「你罵我我都會收集，一起告囉！」

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政治中心／綜合報導

2019《台北最High新年城》開場表演找來資深藝人邰智源跟世界電競冠軍Tom打電競，網友看傻眼罵爆。對此，台北市長柯文哲晚間9點多緊急直播，邰智源回應被網友罵翻的感想，不改幽默本色表示「爽呆了！」

邰智源表示，我剛剛開場暴雪，聽說被網友幹爆，並解釋，我們是要藉由跨年讓大家知道電競，這是世界性的趨勢了，大家聽什麼歌嘛是不是，我挑戰世界冠軍為什麼不看？

▲▼木曜4超玩團隊現身柯文哲直播，邰智源解釋跨年電競開場被罵爆。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲木曜4超玩團隊現身柯文哲直播，邰智源解釋跨年電競開場被罵爆。（圖／翻攝柯文哲臉書）

隨後，節目製作人百祥出來圓場，要邰智源不要講這個了、哪壺不開提哪壺，後來有人要邰智源講一下剛剛電競的過程如何，邰智源說「被幹爆啊」，百祥在一旁搭腔說，「台上被被幹爆，下台也被幹爆」，而邰智源一起回應，「剛剛很多記者如雪片般的電話過來要問我感想，我一次回答，爽呆了」，引起現場一片笑聲。

雖然登上台北跨年的舞台被罵翻，但邰智源樂觀的說，「多美好的回憶、網友怎麼會這樣呢？」 但下一秒態度轉彎，「你罵我我都會收集，一起告囉！」

其實這場緊急直播，似乎是網路節目「木曜4超玩」為節目單元《一日幕僚》的第2集先探路。邰智源一見到台北市長柯文哲忙完之後，邰智源前去市長辦公室打招呼，他不忘問柯文哲吃飯了沒，還向柯文哲要東西吃，柯文哲也拿出4碗泡麵讓他們墊墊胃，一行人便心滿意足的離開，結束緊急直播。

▲▼木曜4超玩團隊現身柯文哲直播，邰智源解釋跨年電競開場被罵爆。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲木曜4超玩團隊現身柯文哲直播，邰智源解釋跨年電競開場被罵爆。（圖／翻攝柯文哲臉書）

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關鍵字：邰智源,2019,台北最High新年城

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