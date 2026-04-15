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科技執法淪為「印鈔機」？　桃園交通罰單收入４年暴增26億

▲桃園交通罰單收入四年暴增26億

▲謝美英批科技執法淪為「印鈔機」。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員謝美英15日於市議會，警察局工作報告質詢指出，2022年至2025年間，六都交通罰單收入持續攀升，其中桃園市增幅最大，高達26億元！這龐大的數字背後，代表著桃園市民每年必須承擔高額的罰單費用。然，交通部近期也坦承，罰單開得多，但全國的死傷事故，卻沒有跟著顯著下降。

謝美英表示，狂開罰單並不能真正解決交通安全問題，反而陷入「罰單小金庫」疑雲？交通罰單的目的不是充實地方金庫，交通執法是為了保障市民生命安全，而非剝削市民荷包！根據現行法規，交通罰鍰收入有75%分配給地方政府，24%歸裁罰機關，也就是說，這筆龐大的罰款幾乎有99%都進了市府的口袋。

桃園市警察局局長廖恆裕表示，原本地方政府需提撥12%用於交通安全改善，今年二月已修改提高到30%。然，謝美英認為，地方政府將罰單收入編列為歲入預算，甚至年年設定成長目標時，等於變相鼓勵基層員警與科技執法設備努力開單以達標，這幾十億的罰鍰收入，有多少比例真正回饋到「道路環境與交通工程的改善」上？

如果多數是用來填補其他財政缺口，那無疑是把用路人當成了會下蛋的金雞母，把市民當提款機。謝美英肯定警方維護交通安全的初衷，但科技執法不應淪為沒有溫度的「印鈔機」，許多民眾反映，部分路段的標線設計不良，例如直行車道突然變成左轉專用道，或者為了閃避違停而短暫跨越車道，就立刻被科技執法無情捕捉，當道路設計本身就是個「陷阱」時，用路人被迫違規，還要吃罰單，這 種設計說是為了維護道路安全，實在牽強。

交通部已研擬修法，未來罰款收入將不再用於「增設科技執法設備」，而是轉向「交通環境改善」與「事故處理分析」。副市長王明鉅承諾：在修法未完成前，會與交通局、工務局，全面檢視並改善路口的標線與工程設計，確認無「陷阱」後，再啟動建置科技執法設備。

謝美英為市民抱屈，認為多數用路人並非故意違規，交通執法的核心應是「維護安全與秩序」，而非「追求罰款最大化」。她要求警察局對於酒駕、毒駕、危險駕駛、變造車牌等嚴重危害公安的違規行為，嚴懲不貸，但對於未危及安全或是因道路設計不良導致的非蓄意違規，應該以勸導為優先。同時，針對浮濫的民眾檢舉案件，建立完善的過濾審查機制，避免惡意檢舉擾民。

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