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移工返鄉途中車禍重傷　投縣府致贈慰問金盼早日康復

▲南投縣政府探視車禍受傷印尼籍看護工，致贈慰問金盼早日康復。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府探視車禍受傷印尼籍看護工。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

印尼籍移工T君月前於請假返國途中，不幸發生重大交通事故而受重傷，南投縣政府獲悉後表達高度關切，並透過相關服務機制提供必要協助，希望他能安心接受治療，也讓在臺工作的外籍移工感受地方政府的支持與關懷。

南投縣社會及勞動局局長林志忠今天前往中山醫學大學附設醫院探視慰問T君，關心其傷勢與復原情形，並致贈1萬元慰問金，轉達縣長祝福其安心療養、早日康復。

▲一輛載有5名印尼移工的廂型車月前行經博愛路與玉屏路口遭撞翻覆，釀成1死7傷的慘劇。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

▲一輛載有5名印尼移工的廂型車月前行經博愛路與玉屏路口遭撞翻覆，釀成1死7傷的慘劇。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

縣府社會及勞動局表示，T君為該縣雇主簡嘉傳所聘僱之印尼籍家庭看護工，於3月15日凌晨請假返國、與其他4名印尼移工一起搭乘廂型車自草屯鎮前往機場途中，不幸遭一輛自小貨車側撞翻覆，造成全車8人一死七傷；T君受有肝臟撕裂傷、創傷性休克及右側恥骨閉鎖性骨折等多處傷勢，經緊急送往中山醫學大學附設醫院救治，目前傷勢已逐步好轉，醫療狀況穩定，近日已轉入一般病房持續治療與休養。

社會及勞動局指出，於接獲通報後即持續掌握T君的醫療情形，本次慰問除致贈慰問金，林志忠亦向陪同之育祺人力仲介公司表達關心，並了解後續照護與協助情形；而外籍移工長期投入家庭照顧與產業發展，對地方社會具有重要貢獻，縣府將持續透過各項服務與關懷措施，協助移工在臺工作期間獲得適切支持與保障，以營造友善、安全之工作與生活環境。

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