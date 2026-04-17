AI變聲詐騙直攻長者！東港社區宣導高齡換照+無照重罰全面上路

▲東港警方前往林邊鄉鎮安社區舉辦治安座談會。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局東港分局日前前往林邊鄉鎮安社區舉辦治安座談會，向民眾宣導最新詐騙手法及115年交通法規變革，透過面對面交流，強化社區整體安全防護網。

警方在這次座談會針對近期猖獗的「AI 換聲技術」進行深度剖析，提醒長輩詐騙集團能精準模擬兒孫聲音誘騙匯款。警方嚴正呼籲，接獲任何索取金錢的請求務必保持冷靜，遵循「冷靜、查證、報警」防詐三步驟，並撥打 165 反詐騙專線求證；同時強調絕不可交出存摺、印章、提款卡或隨意簽署文件，以免辛苦積攢的養老金化為烏有，甚至淪為洗錢人頭戶。

在交通安全方面，警方重點宣導 115 年高齡駕駛管理新政策，提醒 75 歲以上長輩須每三年完成體檢與認知測驗，換照後方可合法上路。配合屏東縣「強化取締無照駕駛專案」，警方強調目前違規罰鍰已大幅調升，機車最高處 3.6 萬元、汽車 6 萬元，並採取累犯加重制度，導正「沒牌也能騎」的錯誤舊觀念。警方建議身體狀況不再適宜駕車的長輩應主動繳回駕照，善用大眾運輸工具，以確保行車安全並避免荷包大失血，共同維護良好的道路環境。

針對即將到來的 115 年年底九合一大選，警方於座談會中強化「反賄選」宣導，重申「不買票、不賣票」的原則，呼籲居民共同守護清廉選風，拒絕不法金錢介入選舉。警方表示，乾淨的選風是民主的基石，鼓勵民眾勇於檢舉賄選行為，若發現疑似買票情事，應保存證據並即時向警方通報，透過警民合作守護地方正義，確保選舉結果能真正反映民意。

最後，警方特別關切長者人身權益與家庭安全，提醒社區關注防範棄養與家庭暴力問題，強調遺棄尊親屬須負法律責任。會中重申長輩若遭遇子女棄養或精神虐待，應勇於向鄰里長反映或撥打 110、113 專線尋求協助，不應隱忍受困。東港警分局強調，透過走入社區與民眾面對面交流，不僅能及時解決長輩生活中的安全隱憂，更希望建立完善的通報機制，讓每位長者都能在安全、受尊重的環境下享受無憂的退休生活。