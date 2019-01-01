台中跨年雙主場！盧秀燕「壓軸5分鐘登台」　10秒祝賀20字快閃

▲2019台中麗寶樂園現場湧入超過15萬人。（圖／記者陳玉攝）



記者陳玉／台中報導

2019台中市政府跨年採雙主場，其中后里麗寶樂園現場，由樂團八三夭開場，安心亞、伍佰、盧廣仲等人演出，倒數時打造110秒炫彩燈光秀，融入繡球花、小雛菊等花朵意象，取代傳統煙火，現場湧入超過20萬人；另台中圓滿劇場暨文心森林公園現場逾7萬民眾參與，由「四分衛」擔任倒數嘉賓、「閃靈樂團」壓軸，以重金屬搖滾迎新年。

新科台中市長盧秀燕於11點55分時到后里現場舞台，與市民同歡，她表示，「大家好，祝大家新年快樂，心想事成，要什麼有什麼！ 」20字、不到10秒鐘結束致詞。

主持人阿KEN補充說，盧市長剛在台旁邊就有說，今天時間是屬於大家的，所以言簡意賅、簡潔有力；倒數完後，盧秀燕也開心向參與民眾揮手「各位朋友好好玩！」，隨後將現場交給主持人。

新聞局指出，今日后里現場由阿Ken、謝忻聯手主持，八三夭開場，伍佰獨家倒數，呈現精選經典歌曲；還有金鐘金曲大贏家盧廣仲、唱跳才子呂思緯(鼓鼓)陪大家迎新年；金曲最佳新人茄子蛋也帶來《浪流連》、《浪子回頭》等歌曲；安心亞則帶來一連串組曲，並以「透視裝」出場；其他卡司還包括許富凱、艾怡良、方泂鑌、李千那、羅宏正、陳芳語、白安、8點檔演員軍團等，精采演出嗨翻全場。

后里現場倒數完後，亞洲指標摩天輪「天空之夢」利用最新的擴增實境技術，打造110秒炫彩奪目燈光秀，並融入花卉意象，現場也灑下繽紛浪漫的花朵造型紙花，讓觀眾驚呼聲不斷，紛紛拿起手機、相機拍照錄影。

▼市長盧秀燕壓軸上台，僅簡短講了20自祝賀，就匆匆結束致詞。（圖／記者陳玉翻攝）