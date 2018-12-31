馬英九與高思博台南感恩談話　元旦將一起參加升旗典禮

▲前總統馬英九，在台南安平區延平街「安平貴記」美食文化館，與前政務委員高思博夫婦、市議員盧崑福、林燕祝、許至椿等人，舉辦一場歲未餐敘感恩談話會。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

前總統馬英九12月31日晚上南下台南，在安平區延平街「安平貴記」美食文化館，與前政務委員高思博夫婦、市議員盧崑福、林燕祝、許至椿及馬英九台南民間友人、台南市觀光發展、安平商圈代表等人，舉辦一場歲未感恩談話會。

前總統馬英九於31日晚上8時許抵達台南市安平區延平街，馬英九下車馬上受到民眾熱情歡迎問好，馬英九對媒體詢問選總統一事，僅表示「謝謝關心」不願多談。

2018年的最後一夜，前政務委員高思博邀請馬英九前總統下台南，來到悠久歷史的安平區，與黨籍議員及地方優秀觀光業者，一同品嚐台南小吃、暢談2018年的選舉回憶，以及對2019年的展望。2019年元旦，高思博與馬前總統也將在大林新城與台南鄉親共同參加升旗典禮，迎接2019年的第一天。

在高思博的邀請下，一同餐敘的還有高票連任的國民黨市議員盧崑福、林燕祝與許至椿，以及周氏蝦捲有限公司董事長周志峰、台南市府城文化觀光產業協會理事長林佳寶．． 等台南市觀光、美食、安平商圈代表，先走訪安平商圈，高思博與地方人士直言，安平老街是台南重要的觀光景點，但最大的問題是缺乏整體規劃，白天的熱鬧在日落後就像是一場幻影，沒有辦法留住遊客。

馬總統表示，今年選擇到台南跨年升旗，主要的原因是高雄真的好擠，今晚來台南，感覺很棒、很特別。

高思博説2018年最深刻的回憶，是馬前總統在謝龍介競選總部成立大上忘記他的名字。一個總統級的幽默，讓他隔天還要積極跟媒體澄清，還在網路上被嘻笑了一番。高思博說，馬英九前總統這個冷笑話，讓他在選舉期間真的是笑中帶淚，哭笑不得。

馬英九前總統馬上對直播網友說：「真的是我特別的幽默感啦！沒想到網友真的當作我不認識高思博。」馬英九表示高思博是他任命的政務委員兼蒙藏委員會委員長，怎麼可能不認識！

高思博也在直播過程中介紹馬總統近日的新書「八年執政回憶錄」，他說絶對值得一讀，裡面有大部分人不知道的小故事，充滿執政秘辛。高思博也請馬總統在5本新書上親筆簽名，要送給熱情的台南鄉親。

▲前總統馬英九與前政務委員高思博夫婦、市議員盧崑福、林燕祝、許至椿等人合影。（圖／記者林悅翻攝）

最後，馬英九前總統與高思博也邀請台南鄉親，在2019年的第一天，跟他們一起到大林新城參加元旦升旗典禮。