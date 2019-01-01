台北101煙火百萬人擠爆　再衝「台東三仙台6：35」搶看2019元旦曙光

<br>

記者趙蔡州／綜合報導

2018年最後一天，全台各地為了迎接新年，紛紛舉辦跨年煙火及慶祝活動，破百萬人一起出門慶祝同樂，除了台北101推出史上最長煙火、義大999秒矩陣煙火爭豔，各縣市政府也盛大舉辦了跨年晚會，邀請知名藝人舞台飆歌狂歡，所有民眾一起歌聲及煙火中迎接2019年的第一天。

「迎接2019年」北中南各有3場大型煙火秀。其中台北101跨年煙火秀，這次煙火施放時間從300秒增長為360秒，堪稱是台北史上最長的跨年煙火，而且煙火數量以環保為考量，預計是與去年相同的1.6萬發，同時會延續用T-Pad巨型螢幕，放映多種主題動畫和煙火搭配。

▲臺北跨年晚會演唱藝人頑童。（圖／記者李毓康攝）

當101出現交通號誌小綠人倒數時，現場全數民眾紛紛抬頭、同聲倒數，最後在煙火綻放那一刻爆出驚人歡呼，儘管因為天候不佳導致視線不良，但民眾仍跟著每一發煙火不停尖叫吶喊，直到煙火結束那一刻紛紛互相祝賀新年快樂，正式迎來2019新年第一天。

至於重頭戲「2018台北最HIGH新年城」跨年晚會，儘管受到天氣不佳陰雨影響人氣，但北捷總運量仍達到約147.2萬人次湧入，晚會由黑人、天心、海裕芬主持，並且有阿妹（張惠美）、謝和弦、頑童、EXID等人接力開唱，還有蕭秉治（廷廷）、鼓鼓獨家合體讓粉絲聽的相當過癮。

高雄則有義大跨年煙火秀、夢時代跨年派對等。夢時代跨年由浩角翔起、Janet、艾力克斯4人主持，首位登場的藝人安心亞火辣的造型讓全場民眾尖叫嗨爆，而且主辦單位在晚間11點50分，還宣佈現場人數已達80萬人，突破了去年72萬人成績，市長韓國瑜也在11點53分上台倒數，再次引發一波高潮。

義大世界為了迎接2019，施放999秒全台最長煙火，並打造全台首創大型矩陣煙火，施放角度不設限、3D立體效果驚艷全場，配合神奇的夜間彩虹、復古童玩串連，使跨年夜的天空如同一場異想派對，主辦單位也宣布說，現場觀看人數突破12萬人一起狂歡。

▲「花現台中」跨年演唱會，茄子蛋樂團、盧廣仲。（圖／三立提供）

2019台中市政府跨年採雙主場，其中后里麗寶樂園現場，由樂團八三夭開場，安心亞、伍佰、盧廣仲等人演出，倒數時打造110秒炫彩燈光秀，融入繡球花、小雛菊等花朵意象，取代傳統煙火，現場湧入超過15萬人；另台中圓滿劇場暨文心森林公園現場，由四分衛擔任倒數嘉賓、閃靈樂團壓軸，重金屬搖滾迎新年。

至於想要搶看2019年元旦日出的朋友們，中央氣象局指出，元旦最早的日出地點為離島蘭嶼的清晨6時33分，隨後為綠島6時34分；至於台灣本島的日出地點則在屏東墾丁和台東三仙台，「時間為清晨6時35分」，隨後6時36分為台東太麻里與富岡。

▲過去拍攝的台東三仙台曙光畫面。（圖／觀光局照片）

▼台北市「狂放電2019臺北最High新年城」跨年晚會及101煙火秀畫面。（圖／記者林敬旻攝）