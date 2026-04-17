桃園兒美館「嘿，到了嗎？」旅行主題書展　5月登場

▲桃園兒美館「嘿，到了嗎？」旅行主題書展。（圖／市美館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市兒童美術館即起推出「嘿，到了嗎？」旅行主題書展，由繪本評論人賴嘉綾策劃，精選36本與旅行主題相關的繪本，與館內同期展出的「小旅人．大旅程」展覽相互串聯，從「展覽」與「閱讀」兩種不同形式，共同回應「旅行」的多重意義。

兒美館表示，此次主題書展依內容劃分為六大子題：「如何出發呢？」、「規劃旅行路線」、「一起遊樂玩耍」、「探索文化采風」、「開啟城市之旅」以及「不一樣的旅行」。透過主題分類，觀眾得以從不同角度理解旅行的多重面向，包括交通工具的想像、空間與時間的地圖概念、文化差異帶來的感知經驗，以及在城市移動中累積的記憶片段。選書同時涵蓋故事與知識類型，並納入多語言與無字繪本，呈現旅行經驗的多樣性與開放性。

▲桃園兒美館「嘿，到了嗎？」旅行主題書展，5月起系列活動登場。（圖／市美館提供）

桃園市立美術館館長林詠能也表示，希望透過本次書展，讓閱讀成為一種開放而富於想像的經驗，讓觀眾在日常之中開啟不同的觀看方式。無論是以孩童的好奇心出發，或以成人的經驗重新感受，每一位觀眾都能在這段閱讀旅程中找到屬於自己的節奏與位置。

▲桃園兒美館旅行主題書展，與你共渡一場發生在閱讀中的旅程。（圖／市美館提供）

「嘿，到了嗎？」旅行主題書展，邀請民眾走入書頁之間，展開一場關於旅行、想像與成長的閱讀探索，同時也將配合世界閱讀日，於5月開始辦理系列活動，邀請本展策展人賴嘉綾與插畫家陳姝里，透過繪本導讀與工作坊，讓小小觀眾在閱讀的過程中，激發更多的好奇心與想像力，一同完成一趟不平凡的旅程。