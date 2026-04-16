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台東40年老店回歸！「關山臭豆腐」傳6月復業　老饕喊：報復性吃爆

▲▼關山臭豆腐。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲關山臭豆腐回歸傳出將在6月回歸。（圖／飛天璇的口袋，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台東知名排隊美食關山臭豆腐，去年因老闆健康因素歇業，讓不少饕客撲空、在地商圈人潮也明顯下滑。近期地方盛傳將於6月18日恢復營業，消息一出迅速在關山鎮傳開，攤商與老顧客紛紛直呼「終於等到了」。關山鎮長彭成豐也證實，店家確實規劃復出，但未來營運模式將有所調整。

歇業重創商圈　攤商盼人氣回流

關山菜市場內的攤商幾乎都聽聞復業消息，不少人難掩期待。有飲料店員透露，臭豆腐歇業後來客數明顯減少，生意大約掉了2成；水果攤老闆也直言，這家店是市場的「人氣引擎」，帶動整體買氣，「大家都在等它回來」。地方人士也指出，整體商圈業績曾下滑超過1成，顯見其指標地位。

臉書社團「關山漫遊」近日也流傳相關貼文，指出將於6月18日開幕、每周二與周三公休，引發網友熱烈討論，不少人留言「過年、掃墓都撲空」、「終於不用再白跑」，甚至有人笑稱要「報復性狂吃」，展現超高期待。

▲▼關山臭豆腐。（圖／飛天璇的口袋提供）

40年老店再出發　營運改採「健康優先」

關山臭豆腐在地經營已逾40年，從第一代推著攤車沿街叫賣起家，憑藉外酥內軟、風味樸實的口感打出名號，後來進駐市場設店，成為台東縱谷代表性小吃之一。之後由第二代女兒與女婿接手經營，但因長期勞累與健康問題，去年再度暫停營業。

據了解，此次復業將以「健康優先」為原則，除固定每周休息2天外，也將增聘人手分擔工作，避免過度勞累。老闆娘則態度低調，透過友人表示，希望未來能平穩經營，「平平淡淡過日子比較重要」。

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