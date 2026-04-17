鄭麗文訪陸申請補助掀爭議　陳以信：合規循例民進黨勿找碴

▲前立委陳以信回應鄭麗文訪陸補助爭議，強調申請合規。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

針對國民黨主席鄭麗文訪問大陸行程，申請由台灣民主基金會政黨補助款核銷引發爭議，曾任該基金會董事的前立法委員陳以信16日出面回應，強調相關申請「合乎規定、循例辦理」，批評民進黨立委范雲質疑毫無必要，更直指綠營是「酸葡萄心態找碴」。

陳以信表示，國民黨過往赴大陸進行交流活動並申請補助款，早已有前例，並非首次，質疑民進黨過去未曾提出異議，如今卻刻意放大檢視。他指出，依台灣民主基金會組織章程第六條第三項規定，補助款可用於「支援國內各政黨從事國會外交及國際民主交流活動」，相關申請具備法源依據。

陳以信進一步反諷民進黨，過去主張將大陸事務視為國際或外交事務，如今國民黨依此精神辦理相關交流，理應獲得支持，而非遭到批評。他認為，民進黨立場前後矛盾，顯示政治操作痕跡明顯。

對於補助款使用爭議，陳以信也將矛頭指向民進黨。他指出，民進黨過去曾以性平課程、影像資料庫建置及兩岸兵推、青年對話等活動名義申請補助款，但這些多屬國內性質，並非章程所指的國會外交或國際交流，質疑資源使用偏離原意。

針對民進黨解釋上述活動符合「推動民主、人權相關研討會與公共論壇」條款，陳以信則反駁，該條款應為基金會自身活動所用，並非補助其他政黨使用，批評此說法混淆視聽。

陳以信強調，政黨補助款確實應有更明確規範，但此次國民黨申請訪陸經費完全符合法規與既有慣例，並認為相關交流有助兩岸關係與台海和平發展，呼籲外界勿過度政治操作。